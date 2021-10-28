«Барселона» наконец исполнила мечту всех каталонцев и уволила Роналда Кумана с поста главного тренера клуба.

К отставке голландца привело второе подряд поражение от команды из Мадрида за четыре дня – на этот раз от «Райо Вальекано». Куман оставляет «блауграну» на 9-м месте Ла Лиги с отставанием от лидирующих «Реала», «Бетиса», «Севильи» и «Сосьедада» на 6 очков. Небольшое утешение – имеющаяся игра в запасе. В Лиге чемпионов дела чуть хуже: два поражения от «Баварии» и «Бенфики» с общим счетом 0:6, минимальная домашняя победа над киевским «Динамо» (1:0) и третье место в группе Е.

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Роналд Куман в матче против «Райо Вальекано» Фото: Getty Images

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Ожидается, что выводить каталонцев из бедственного положения будет Хави Эрнандес. За несколько часов до увольнения Кумана журналист и инсайдер Фабрицио Романо написал, что боссы «Барсы» ведут переговоры об уходе испанца из «Аль-Садда». Другие кандидаты на должность главного тренера «Барсы» были оповещены о том, что Хави – фаворит руководства «блауграны» при нынешних обстоятельствах.

Позже Романо уточнил, что «Барса» вышла на контакт с Хави несколько недель назад. Согласно информации El Chiringuito TV, камбэк легенды на «Камп Ноу» в новом качестве не за горами – осталось уладить лишь последние детали. В каталонском клубе надеются, что сделать это удастся уже в четверг.

Хави работает главным тренером «Аль-Садда» с мая 2019 года. Уже спустя 3 месяца он выиграл с катарским клубом первый трофей в качестве коуча – Кубок шейха Яссима. В январе 2020 года испанец вместе с «Аль-Саддом» завоевал Кубок наследного принца Катара. Всего Эрнандес выиграл с командой 7 трофеев, в том числе чемпионский титул.

Какой предстанет «Барса» под руководством Хави?

Как сообщает каталонский журналист Жерар Ромеро, Эрнандес планирует вернуть традиционную для каталонцев схему 4-3-3. Испанец будет настаивать на продлении контракта с Усманом Дембеле: он хочет, чтобы француз закрыл правый фланг атаки. Слева Хави планирует использовать Ансу Фати.

Также коуч заинтересован в приобретении быстрого вингера, и его фаворитом является полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Минувшим летом «Барса» вела переговоры с британцем, но не смогла потянуть его зарплату и отказалась от трансфера.

Рахим Стерлинг Фото: Imago

Помимо Стерлинга Хави нужен быстрый и техничный центральный защитник. В этом качестве испанцу очень нравится футболист «Севильи» Жюль Кунде. Летом за француза, который также способен сыграть на позиции правого латераля, боролись «Челси» и «Реал».

Но увидеть Хави на посту главного тренера «Барсы» мы сможем не раньше ноябрьской паузы на матчи сборных. Журналист Хави Торрес сообщает, что испанец подхватит «Барселону» лишь после матча с «Сельтой», который состоится 7 ноября. Матчи против «Алавеса», «Динамо Киев» и «Сельты» каталонцы проведут под руководством временного тренера. По информации Diario Sport, им будет Альберт Капеллас.

Одним из лидеров «Барселоны» под руководством Хави станет Ансу Фати. Читай, как босоногий мальчик прошел через нищету и травмы и стал преемником Месси.

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