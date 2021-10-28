«Барселона» и «Бока Хуниорс» сыграют в матче за первый в истории Кубок Марадоны – товарищеской игре, посвященной памяти великого аргентинца спустя год после его смерти.

Проведение встречи между бывшими клубами Диего Армандо стало возможным благодаря посредничеству адвоката легендарного аргентинца Матиаса Морла.

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Матч состоится 14 декабря в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд. Место проведения – стадион «Мрсул Парк», который вмещает 25 тысяч зрителей. Но в ВИП-секторе будет как минимум 2 пустых кресла: Далма и Джанинна, дочери Диего Армандо, заявили, что не будут присутствовать на мероприятии.

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Причина – коммерческая составляющая матча. Как сообщает Deportes Cuatro, игра за Кубок Марадоны позволит «блаугране» заработать более двух миллионов евро.

Далма и Джанинна резко осудили Матиаса Морла и организаторов мероприятия за попытку нажиться на памяти Марадоны. «Этот парень однажды подошел к моему отцу как фанат, а теперь утверждает, что является владельцем эксклюзивных имиджевых прав моего отца и заявляет, что мы не его дети», – сказала Далма об адвокате Марадоны.

Клаудиа, Джанинна, Дальма и Диего Марадона Фото: Getty Images

Ранее федеральная палата Буэнос-Айреса отказалась закрыть жалобу на дочерей Диего Марадоны в связи с отсутствием состава преступления в предполагаемой попытке незаконной регистрации товарных знаков бывшего футболиста.

Дело было возбуждено по жалобе Матиаса Морла – он обвинил Далму и Джанинну в нарушении Закона о товарных знаках после того, как дочери аргентинской легенды подали заявку на регистрацию трех товарных знаков с изображением Марадоны в Национальный институт промышленной собственности (INPI).

А еще адвокат Марадоны назвал вероятную причину смерти легенды – аргентинская прокуратура по-прежнему проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей экс-футболиста.

Диего Марадона стал участником скандала уже после смерти: в 2000 году он держал в рабстве любовницу и заставлял ее употреблять наркотики.

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