Легенду «Барселоны» Хави уже фактически можно считать главным тренером каталонской команды.

Как сообщает Catalunya Ràdio, соглашение между клубом и футболистом уже готово. Хави дебютирует на скамейке «сине-гранатовых» в матче против «Сельты» 6 ноября, в его тренерский штаб войдут шесть ассистентов.

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Чемпионат Испании Хави возвращается в «Барсу». Что известно о его желаниях 10 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее журналисты писали, что Хави возглавит команду уже после встречи с «Сельтой». Вот здесь, кстати, можно узнать, какой хочет видеть команду воспитанник «Барсы».

Предшественник Хави Роналд Куман был уволен после поражений от «Реала» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1).

В ближайших играх против «Алавеса» (30 октября) в чемпионате Испании и киевского «Динамо» (2 ноября) в Лиге чемпионов руководить командой будет Сержи Баржуан.

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