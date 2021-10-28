Луи ван Гал

Май 2002-го – январь 2003-го

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Луи ван Гал, Жозе Моуринью Фото: Imago

Чемпионат Испании «Барса» уволила Кумана. Главный кандидат на замену известен 15 ЧАСОВ НАЗАД

Второй приход голландца на «Камп Ноу» оказался провальным. С 1997-го по 2000-й Луи выиграл два чемпионата Испании, а во второй попытке не продержался даже сезон. Ван Гал удивил странными трансферами, рассорился со звездным Ривалдо и провалился на поле. Нервы руководства сдали еще в январе: тогда каталонцы шли на 12-м месте в трех очках от зоны вылета. А лидирующий «Реал Сосьедад» опережал великую «Барсу» на 20 баллов.

Радомир Антич

Январь 2003-го – июнь 2003-го

Радомир Антич Фото: Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Гаспар решил, что лучше всего с ситуацией на «Камп Ноу» справится экс-коуч «Реала» и «Атлетико». Антич действительно стабилизировал клуб: при нем команда выиграла 12 из 24 матчей и поднялась на шестое место в Примере. Радомир активно использовал молодежь: продвигал в состав Виктора Вальдеса и Андреса Иньесту, а еще переформатировал роль Хави.

Контракт Антича был заключен по схеме «0,5+1» и автоматически продлевался в случае попадания в топ-4. Новый президент «Барсы» Жоан Лапорта решил привести на «Камп Ноу» своего тренера и не активировал продление.

Тито Виланова

Июнь 2012-го – июль 2013-го

Тито Виланова Фото: AFP

После Антича на «Камп Ноу» наконец появилась стабильность: Франк Райкард и Пеп Гвардиола принесли клубу 19 трофеев за девять лет. Успешную эпоху должен был подхватить Тито Виланова. Помощник Гвардиолы продолжил традиции Пепа, заручился поддержкой Месси и на матч против «Леванте» выставил на поле 11 воспитанников.

Путь Вилановы закончился трагично. В середине сезона Тито перенес операцию в связи с раковой опухолью околоушной железы. В марте тренер вернулся к работе, но лишь для того, чтобы завершить сезон: тяжелая болезнь только прогрессировала. В 2014-м один из кумиров «Камп Ноу» ушел из жизни.

Херардо Мартино

Июль 2013-го – июль 2014-го

Главный тренер «Барселоны» Херардо Мартино подал в отставку Фото: AFP

Продолжить славные традиции должен был аргентинец из родного для Месси клуба «Ньюэллс Олд Бойз». Мартино начал очень мощно и стал первым коучем «Барсы», который не проиграл в стартовых 16 матчах.

Но тогда каталонцы настолько привыкли к трофеям и тики-таке, что второе место в чемпионате показалось катастрофой. Мартино не стал дожидаться увольнения и сам подал в отставку.

Эрнесто Вальверде

Май 2017 – январь 2020-го

Эрнесто Вальверде, «Барселона» Фото: Getty Images

Место Мартино успешно занял Луис Энрике, который выиграл для клуба девять трофеев. Лучо отработал трехлетний контракт и уступил место Вальверде, сделавшему репутацию успешной работой в «Атлетике».

Сейчас показатели Эрнесто кажутся неплохими: за 2,5 года он выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. Но боссам «Барселоны» было мало: коуча гнобили за прагматичный стиль и убрали после поражения от «Атлетико» в игре за Суперкубок Испании.

Факт в том, что при критикуемом Вальверде «блауграна» выиграла последнее чемпионство.

Кике Сетьен

Январь 2020-го – август 2020-го

Кике Сетьен Фото: Getty Images

Жозеп Бартомеу верил, что Сетьен, творивший чудеса в «Бетисе», вернет каталонцам уникальный стиль. Но Кике быстро потерял раздевалку и не пользовался авторитетом у футболистов. «Вчера я проходил мимо коров в родном городе, а сегодня очутился на тренировочной базе «Барселоны», работая с лучшими игроками мира», – гордился Кике.

Он дорулил сезон после Вальверде, занял второе место, но долго не продержался: в августе команда сгорела «Баварии» 2:8. Тот позор пока остается последним матчем в карьере тренера.

Роналд Куман

Август 2020-го – октябрь 2021-го

Роналд Куман, «Барселона» Фото: Getty Images

Ради работы в «Барселоне» Куман бросил сборную Нидерландов, которую вывел на Евро. Будучи игроком Роналд стал звездой «Камп Ноу», но вернуться триумфально в качестве коуча не получилось. «Барса» демонстрировала нестабильные результаты, а Куман, пусть и из-за руководства, останется в истории «тренером, который упустил Месси».

Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента, сначала доверял голландцу, но в последних шести матчах команда проиграла четыре раза. Еще случилось третье подряд поражение Кумана в Класико. Терпение босса лопнуло после провала в игре с «Райо»: Лапорта в гневе вошел в самолет, посовещался в топ-менеджерами и еще в полете объявил тренеру об отставке.

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