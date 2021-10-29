«Я отказывал «Барселоне» дважды, но теперь открыт к переезду. Не стану лукавить, готовился к возвращению», – поделился Хави в июне 2021-го. Спустя полгода каталонский клуб вернулся с предложением к легенде. Главный плеймейкер Пепа Гвардиолы подхватит команду в ноябре.

Тренерской карьере Хави три года. Катарский «Аль-Садд» испанец принял в 2019-м. Сам по себе ближневосточный чемпионат неинтересен и непоказателен, зато экс-полузащитник раздал кучу интервью, в которых поделился футбольной философией. Каждая реплика легенды обещает «Барсе» светлое будущее.

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Чемпионат Испании Хави дебютирует тренером «Барсы» в игре с «Сельтой» (Catalunya Ràdio) 14 ЧАСОВ НАЗАД

Кумир Хави среди тренеров – Гвардиола. «Пеп хочет доминировать, владеть мячом, строить активное нападение. Я как тренер желаю, чтобы игроки наслаждались футболом, а это возможно только при атакующем стиле, как у Гвардиолы», – объясняет испанец. По заверению Эрнандеса, Пеп регулярно думает над тем, как улучшить нападение команды. Другие чаще размышляют о защите, хотя и среди них есть исключительные коучи – бывший плеймейкер выделяет Диего Симеоне. При этом легенда «Барсы» сожалеет, что оборонительный футбол пересилил атакующий, и боится, что отказ от мяча сделает игру скучной.

В 2018-м Хави сокрушался: 40% современных футбольных тренировок посвящены технике, 60% – физике. Игроки не развивают интеллект и интерпретацию. «Главное для футболиста – изучать игровые ситуации и принимать наилучшие решения. Самое важное – пространственно-временное мышление», – объяснял испанец в интервью SoFoot. Эрнандес обратился к примеру Усэйна Болта. Ямаец – один из лучших бегунов в истории легкой атлетики, но его действиям на поле не хватило бы осмысленности, считает будущий коуч «Барсы».

Еще Хави – противник однотипных тренировок, при которых футболисты часами оттачивают технические элементы. «Постоянные повторения не активируют мозг. Допустим, тренер требует от игроков ускоряться после передач, но зачем и куда бежать – непонятно. Носиться по полю хорошо, но лучше носиться с умом», – уверен испанец.

Футбольный интеллект по Хави – умение игрока выйти из незнакомой ситуации на поле. За примерами Эрнандес обращается к Дани Алвесу и Марко Верратти. «У итальянца скромная физика, так что со слабым интеллектом он бы не смог играть в футбол», – убежден Эрнандес.

Ради чего применяется футбольное мышление? Хави формулирует так: «Что я делаю с мячом? Нахожу открытые зоны, чтобы у партнеров было больше времени на решение. Что я делаю без мяча? Закрываю зоны сопернику, чтобы он допустил ошибку в сжатом пространстве». Мысли Эрнандеса просты лишь на бумаге: на деле же их реализация требует многого от игроков.

Хави Фото: Getty Images

15 октября Хави перешел от общих рассуждений к конкретике. Экс-звезда «Барселоны» записал тактический мастер-класс для проекта The Coaches’ Voice. В 15-минутном ролике испанец погрузил зрителей в тонкости работы с «Аль-Саддом».

Первое – Хави разделяет философию и схемы. «Аль-Садд» Эрнандеса привержен принципу контроля игры через владение. «Я страдаю, когда мяч переходит к чужой команде», – красиво описал коуч. При этом установка на атаку реализовывается по-разному.

Базовая схема «Аль-Садда» в атаке – 3-2-5. Крайки катарцев поднимаются в финальную треть, вингеры сваливаются поближе к нападающему. Хави объясняет расстановку желанием сохранить ширину.

Чужую защиту испанец считывает квадратами. Представим, что соперник «Аль-Садда» отбивается по схеме 4-4-2. Тогда вингеры команды расположатся между фулбеками, центральными защитниками, вингерами и центральными полузащитниками оппонента.

Расположение вингеров в атакующей системе Хави (показаны белыми фишками) Фото: Other Agency

На мяче защитники «Аль-Садда» поднимаются к центральной линии. Главное для Хави – получить численное преимущество в первом эшелоне атаки. С продвижением мяча перевесы возникнут и на других участках поля.

На мяче первая линия «Аль-Садда» Хави держится высоко и устанавливает численный перевес Фото: Other Agency

Идею о численном перевесе Хави сохраняет и при выходе из обороны. При розыгрышах от ворот вингеры и девятка «Аль-Садда» поднимаются за центральную линию и уводят четырех защитников. Так команда Эрнандеса получает перевес на домашней половине: восемь против шести.

Интересно, что при расчете численного перевеса Хави учитывает вратаря. Эрнандес надеется, что голкипер поучаствует в розыгрыше наравне с полевыми игроками – прямо как Эдерсон у Гвардиолы.

Численный перевес игроков Хави на домашней половине при выходе из обороны Фото: Other Agency

Численный перевес обязательно освободит от опеки одного из игроков «Аль-Садда». Задача партнеров – найти открытого игрока передачей. Помните спич Хави про принятие решений в разных игровых ситуациях? Речь именно об этом.

Первые идеи Эрнандеса коснулись выхода из-под высокого прессинга. В середине мастер-класса Хави перешел к атаке против автобусов: именно в низком блоке большинство соперников отбивается от «Аль-Садда».

Будущий тренер «Барселоны» рассмотрел атаку против компактной схемы 5-4-1. Ключевым футболистом в такой ситуации становится центральный полузащитник: в связке с вингерами он создает преимущество три-в-два против чужих опорников и продвигает мяч.

Центральный полузащитник Хави создает ситуацию три-в-два Фото: Other Agency

Другой вариант – полузащита соперника отбивается узко, выбить численное преимущество в центре – не вариант. Тогда «Аль-Садд» создает перевесы на флангах за счет вингеров или атакующих полузащитников – этот инструмент Хави подглядел у «Манчестер Сити».

В защите Эрнандес полагается на активный персональный прессинг. Игроки «Аль-Садда» давят вплоть до вратаря. Команда Хави настолько увлекается высокой обороной, что оставляет защитника один-в-один против чужого форварда – все ради раннего возврата мяча и атаки из острой позиции.

Высокий персональный прессинг игроков Хави Фото: Other Agency

В мастер-классе для The Coaches’ Voice Хави подчеркнул преданность тем принципам, которые озвучивал в интервью. Атака «Аль-Садда» строится на численном преимуществе, для активации которого нужен игровой интеллект. Защита – на желании как можно выше вернуть мяч, чтобы быстрее перейти к нападению. В рассуждениях Эрнандеса заметно крупное влияние Гвардиолы: как старого, с которым плеймейкер работал в Каталонии, так и нового, тренирующего «Манчестер Сити».

«Мы изменили философию «Аль-Садда». Теперь игроки воспринимают мяч не как бомбу, а как богатство», – резюмировал Хави в обучающем видео. Эрнандес заверил: раньше игроки катарской команды защищались низко и контратаковали, теперь предпочитают позиционное нападение.

«Барселона» не растеряла ДНК даже под руководством Роналда Кумана. Новому тренеру каталонцев не придется навязывать свежую, хоть и знакомую, философию. Адаптация Хави точно пройдет с трудностями, но ее исход интригует. Эрнандес – лучший кандидат на роль нового Пепа в самый сложный период для родной команды.

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