Миралем Пьянич был одной из жертв Роналда Кумана в «Барселоне». Тренер игнорировал боснийского полузащитника и почти не выпускал на поле, поэтому в поисках игровой практики Пьянич оказался в «Бешикташе».

После поражения «Барсы» от «Райо Вальекано» босниец в инстаграме лайкнул публикацию журналиста Ахрафа Бен Аяда с призывом уволить Кумана. А после официального объявления об отставке голландского коуча опубликовал двусмысленный пост в сторис инстаграма.

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Пьянич сделал репост публикации со следующей цитатой: «Знай, когда пора расстаться с дерьмом». Также он прикрепил эмодзи с жестом «окей». Спустя несколько минут публикация была удалена, но следы шалости боснийского полузащитника уже успели разбрестись по интернету.

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Теперь Миралему пришлось заливать еще одну сторис – на этот раз с извинениями и пожеланиями Куману всего наилучшего.

«В мире, где глаза каждого человека прикованы к экранам, очень легко неправильно процитировать кого-то и вырвать фразу из контекста. На протяжении всей карьеры я никогда прямо или косвенно не пытался навредить кому-либо. Меня воспитали уважать всех и каждого.

И я намерен продолжать делать это всеми способами. Желаю Роналду Куману удачи в его будущем путешествии. Я сфокусируюсь на том, чтобы продолжать отдавать всего себя для команды», – написал Пьянич.

После переезда в Турцию на правах аренды босниец регулярно выступал с критикой Кумана. Сначала Пьянич заявил, что тренер убивал уверенность игрока в себе, а прямое общение между ним и Роналдом отсутствовало.

«У нас не было ссоры, между нами не произошло ничего плохого ни на тренировке, ни в ходе личной беседы. У меня действительно нет объяснения. Куман не уважал меня.

Может, Куману не понравилось, что в интервью я говорил, что хотел бы играть чаще. Но любой тренер отреагировал бы на это так: «Окей, это человек, который хочет бороться за место в составе».

Может, я просто ему не понравился. Но я хотел бы, чтобы Куман сказал мне об этом в лицо. У нас с ним вообще не существовало личных разговоров, и я этого не понимаю. Мне сложно, я впервые оказался в такой ситуации и увидел такое поведение., – рассказывал Пьянич в интервью Marca.

Миралем Пьянич, «Бешикташ» Фото: Getty Images

Позже Миралем заявил, что отношение Кумана к нему не понимал даже Месси. «Лео часто спрашивал меня, что у нас с тренером произошло. Я не мог остаться в «Барсе» с Куманом. Я бы потерял еще год, а я хотел играть», – говорил Пьянич в интервью Tuttosport.

В начале октября Пьянич снова заговорил о Кумане: когда его спросили о текущих проблемах «Барсы», игрок намекнул, что клубу следует сменить тренера.

«У «Барселоны» сейчас не лучшие времена. Результаты не соответствуют пожеланиям фанатов, и это давит на игроков. Возможно, ей нужен хороший лидер, который поставит команду на ноги. «Барселона» вернется к своему прежнему виду, но на это потребуется время. «Барса» всегда была в числе 4-5 главных клубов мира. Она сможет стать такой, как была раньше», – сказал Пьянич beIN Sports.

Возможно, у Пьянича получится заиграть в «Барсе» под руководством Хави. Он одержим атакой и станет для каталонцев новым Пепом.

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