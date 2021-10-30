«Аль-Садд» отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Хави может возглавить «Барселону».
Катарский клуб выпустил официальное заявление, в котором намекнул на нежелание отпускать каталонца.
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«Хави связан двухлетним контрактом с «Аль-Саддом». Он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул», – сообщается в официальном твиттере катарского клуба.
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Хави одержим атакой. Он станет для «Барсы» новым Пепом
Ранее каталонское издание Sport сообщило о том, что Хави договорился с «Аль-Саддом» о бесплатном расторжении контракта, чтобы «Барселоне» не пришлось платить отступные в размере 1 млн евро. В свою очередь, руководство катарского клуба попросило каталонца не уходить до 4 ноября и вывести «Аль-Садд» на два ближайших матча чемпионата страны, которые имеют важнейшее турнирное значение.
По информации источника, официального объявления об уходе Хави из «Аль-Садда» не будет до следующего четверга. Хави уже сообщил игрокам о решении покинуть команду, чтобы осуществить свою мечту и возглавить «Барселону».
- Медиа активно обсуждают трансферные хотелки Хави после возвращения в «Барселону». Некоторые уже известны.
- Почему «Барса» так хочет именно Хави? Он одержим атакой и станет для каталонцев новым Пепом.
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Источник: Sport, официальный твиттер «Аль-Садда».
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Хави дебютирует тренером «Барсы» в игре с «Сельтой» (Catalunya Ràdio)
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Хави возвращается в «Барсу». Что известно о его желаниях
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