«Аль-Садд» отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Хави может возглавить «Барселону».

Катарский клуб выпустил официальное заявление, в котором намекнул на нежелание отпускать каталонца.

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«Хави связан двухлетним контрактом с «Аль-Саддом». Он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, чтобы сохранить наше лидерство в лиге и защитить титул», – сообщается в официальном твиттере катарского клуба.

Чемпионат Испании Хави одержим атакой. Он станет для «Барсы» новым Пепом ВЧЕРА В 06:58

Ранее каталонское издание Sport сообщило о том, что Хави договорился с «Аль-Саддом» о бесплатном расторжении контракта, чтобы «Барселоне» не пришлось платить отступные в размере 1 млн евро. В свою очередь, руководство катарского клуба попросило каталонца не уходить до 4 ноября и вывести «Аль-Садд» на два ближайших матча чемпионата страны, которые имеют важнейшее турнирное значение.

По информации источника, официального объявления об уходе Хави из «Аль-Садда» не будет до следующего четверга. Хави уже сообщил игрокам о решении покинуть команду, чтобы осуществить свою мечту и возглавить «Барселону».

Медиа активно обсуждают трансферные хотелки Хави после возвращения в «Барселону». Некоторые уже известны.

Почему «Барса» так хочет именно Хави? Он одержим атакой и станет для каталонцев новым Пепом.

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Источник: , официальный твиттер «Аль-Садда». Sport , официальный твиттер «Аль-Садда».

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