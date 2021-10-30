На «Камп Ноу» переживают за Серхио Агуэро. Лучший друг Лионеля Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 12-го тура против «Алавеса». Это всего лишь второе появление в основе для Агуэро – он пропустил три месяца из-за травмы голени и забивал «Реалу» только со скамейки.

«Барса» доминировала в первом тайме и за стартовые 38 минут владела мячом 78,3% времени. Но Кун выглядел не слишком активно. Его тепловая карта кричала о том, что форвард принимал мяч в средней трети поля и едва-едва переходил центральную линию. В конце 38-й минуты Агуэро остановился и схватился за грудь. Вокруг него не было соперников, то есть проблема точно появилась не из-за грубого контакта или столкновения.

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Арбитр Хорхе Фигероа Васкес тут же дал свисток и подбежал к Серхио. Футболист держался за горло и грудную клетку и через пять секунд опустился на газон. К Агуэро подскочили врачи из медштаба «Барселоны», а режиссеры телетрансляции показали эпизод, в котором Кун теоретически мог получить это повреждение. При одном из кроссов в штрафную форвард выпрыгнул и облокотился на спину защитника. Но аргентинец не добрался до мяча и не испытывал проблем при приземлении.

На поле вынесли носилки и выехал электрокар, но ничего не понадобилось. Агуэро дошел до технической зоны на своих двоих, а в трансляции даже показали, что он пробежал чуть больше трех километров. Страйкер прополоскал горло водой из бутылки и отбил пять Филиппе Коутиньо, вышедшего на поле вместо него.

После неприятного эпизода Серхио не уехал домой и не спустился в раздевалку в ожидании партнеров по «Барсе». Куна увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Но в El Mundo Deportivo указали, что при первичном обследовании на стадионе у Агуэро ничего серьезного не нашли. Медики просто последовали протоколу – при затрудненном дыхании футболистов обязаны направить в госпиталь.

Больше информации о состоянии нападающего подогнал инсайдер и ведущий El Chiringuito de Jugones Хосе Альварес. «У него небольшая тахикардия. Аргентинца везут в больницу для дальнейших обследований. Он в порядке, но врачи хотят сделать больше тестов», – затвитил журналист.

Да, вроде бы все хорошо, и это простые меры предосторожности. Ведь никто не хочет повторения того ужаса, который случился на Евро-2020 с Кристианом Эриксеном. Лучше, чтобы футболисты были здоровы и дышали полной грудью.

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