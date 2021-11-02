Будущее Серхио Агуэро в «Барселоне» вызывает большие вопросы. Аргентинскому нападающему может потребоваться длительное лечение после того, как он не смог продолжить матч Ла Лиги с «Алавесом».

Что случилось с Агуэро?

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В субботу, 30 октября, Кун Агуэро вышел на поле в составе «Барселоны» против «Алавеса», матч с которым завершился вничью 1:1. В конце первого тайма Серхио стало плохо: нападающий схватился за грудь, а после и вовсе лег на газон. Судья остановил игру и вызвал врачей, которые несколько минут приводили футболиста в чувство и даже попросили выехать медицинскую машину. Но через пару минут Агуэро все же поднялся на ноги и самостоятельно покинул поле.

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Серхио Агуэро Фото: Getty Images

Была произведена вынужденная замена: в игру вступил Филипе Коутиньо. «Барселона» заявила, что это мера предосторожности и с игроком все в порядке. Тем не менее, после осмотра в раздевалке врачи сразу отправили Серхио в больницу на кардиологическое обследование. El Chiringuito в твиттере написал, что у него случился небольшой приступ тахикардии.

Насколько это опасно?

Тахикардия – один из типов аритмии с частотой сокращений сердца больше 100 ударов в минуту, при нормальном состоянии – 60-90 ударов. У тахикардии выделяют две причины – физиологическую и патологическую. В первом случае она развивается при физической или эмоциональной нагрузке у здоровых людей: организм пытается скомпенсировать внутренним органам недостаток кислорода, если возникла такая потребность. У нетренированных людей пульс учащается даже при незначительной физической активности.

Патологическая тахикардия развивается как результат болезней сердечно-сосудистой или других систем организма. Если ее вовремя не выявить, то она может привести к ухудшению работы сердца и спровоцировать развитие сердечной недостаточности, что может в тяжелых случаях и несвоевременной помощи привести к летальному исходу.

Серхио Агуэро Фото: Getty Images

Каковы прогнозы по возвращению Агуэро на поле

1 ноября «Барселона» выступила с заявлением о состоянии здоровья нападающего. Судя по всему, минимальный установленный срок для лечения – три месяца, после чего будет проведена новая диагностика и принят план дальнейших действий.

«Игрок «Барсы» Кун Агуэро прошел диагностическое и терапевтическое обследование под наблюдением доктора Хосепа Бругада. Он недопущен к игре, и в течение следующих трех месяцев будет оценена эффективность лечения, чтобы определить скорость его выздоровления», – сообщается в твиттере клуба.

Насколько серьезна потеря для «Барселоны»?

Нападающий перешел в Барсу» летом 2021 года на правах свободного агента, после чего на протяжении двух месяцев восстанавливался от проблем с хрящем коленного сустава. Его дебют состоялся в 9-м туре Ла Лиги против «Валенсии», которая закончилась победой каталонцев со счетом 3:1. Кун вышел на поле на 87-й минуте вместо защитника Серджиньо Деста.

После этого он дважды выходил на замены в середине второго тайма – в матчах Лиги чемпионов против киевского «Динамо» и Ла Лиги с мадридским «Реалом», в последней встрече на его счету забитый мяч. По сути, 90 минут на поле до болезни он успел провести лишь однажды – 27 октября в игре против «Райо Вальекано», в которой помочь команде не сумел, «Барса проиграла.

Учитывая, что аргентинец пока так и не стал игроком основы, его отсутствие «Барселона» не заметит. Впрочем, при плотном графике в этот период, Кун точно не помешал бы как игрок ротации.

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Если с Агуэро никаких планов по пребыванию в «Барсе» пока не озвучено, то травмы Серхио Рамоса надоели руководству «ПСЖ». С защитником могут расторгнуть контракт.

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