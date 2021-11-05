«Барселона» нашла преемника Роналду Куману. В пятницу «Аль-Садд» объявил о назначении о переходе Хави на пост главного тренера каталонской команды.

«Руководство согласилось на переезд Хави в «Барселону» после оплаты оговоренного в контракте пункта. Договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави – важная часть истории «Аль-Садда», и мы желаем ему успехов», – сообщает официальный твиттер клуба.

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Официальная презентация нового коуча ожидается в начале ближайшей недели, а его тренерский дебют должен состояться 20 ноября в каталонском дерби против «Эспаньола». Воспитанник «Барселоны» попытается повторить подвиг Хосепа Гвардиолы, который в 2008-м принял находившуюся в кризисе команду и выиграл с ней три чемпионства Примеры и две Лиги чемпионов.

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О неминуемом возвращении легенды стало известно 4 ноября. Изначально катарский «Аль-Садд», который тренировал каталонец, не желал отпускать победоносного коуча: Хави привел их к золоту чемпионата Катара-2020/21, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. Но в четверг бывший капитан «Барселоны» лично встретился с представителями «Аль-Садда» и сумел уладить вопрос в свою пользу.

«Барселона» – в ДНК Хави. Он попал в академию «Ла Масия» в 1991 году в 11-летнем возрасте, в основе он дебютировал 1998-м и выступал за каталонскую команду до 2015-го. На момент ухода из «Барсы» он был рекордсменом по матчам за клуб (767). Позже это достижение перекрыл Лионель Месси, но Хави по-прежнему удерживает рекорд по матчам за «Барселону» в еврокубках (173). Также Хави – представитель золотого поколения сборной Испании, с которой выиграл три подряд больших ивента: Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Переговоры между «Барсой» и «Аль-Саддом» были очень непростыми.

Хави еще не приступил к работе, но примерные его цели уже известны.

КАКОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ «БАРСЕЛОНА» С ХАВИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ? 1! 2 3 4 5-6 7-10 11-17 18-20 Хави будет уволен по ходу сезона

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