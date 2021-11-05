Поражение «Барселоны» от «Райо Вальекано» стало последней каплей терпения не только каталонских фанатов, но и руководства клуба. Роналд Куман с позором вылетел с поста главного тренера команды, а единственным претендентом на его замену стал легендарный полузащитник «сине-гранатовых» – Хави Эрнандес.

Испанец завершил карьеру в 2019-м и с тех пор тренирует катарский «Аль-Садд». Вырвать Хави из цепких лап шейхов и вернуть ДНК «Барселоны» в Каталонию оказалось для президента Жоана Лапорты сложной задачей. Хотя бы потому, что торговаться за испанца пришлось с такими же жадными хитрецами.

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Хави в качестве тренера «Барселоны» – мечта Лапорты

Чемпионат Испании «Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону» 10 ЧАСОВ НАЗАД

Избавившись от Роналда Кумана, клуб экстренно нуждался в неглупом коуче с идеальной репутацией и, желательно, барселоновским прошлым. Лучшим представителем, вобравшим все эти качества, стал Хави.

Хави Фото: Getty Images

После ухода из каталонской команды испанец пропал в Лиге Катара, где сначала доиграл пару сезонов за «Аль-Садд», а после завершил карьеру и возглавил тот же клуб в качестве главного тренера. Увидеть Хави коучем «Барселоны» – давняя мечта Лапорты, которую президент клуба не стесняясь подтвердил после отставки Кумана:

«Хави сейчас находится в процессе обучения тренерству, эволюции, я получаю действительно хорошие рекомендации о нем от близких людей, которые знают его лучше меня. Он точно возглавит «Барселону», но вопрос – когда. Хочется, чтобы это случилось во время моего президентства».

Хави мог возглавить «Барсу» еще в январе 2020 года после отставки Эрнесто Вальверде. Но испанец отказал каталонским боссам и улетел в Доху, где привел «Аль-Садда» к чемпионству в лиге, чем очень порадовал шейхов.

Лапорта договорился с Хави в обход «Аль-Садда»

В обход официальных переговоров Лапорта лично связался с Хави, чтобы на словах договориться о возвращении испанца. Отказываться от легендарного камбэка Хави не стал и согласился даже на понижение зарплаты. На все нападки журналистов он спокойно ответил, что все еще тренер «Аль-Садда», а значит нужно ждать официальных заявлений.

И «Барса» сделала официальный запрос в Катар. Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али неохотно ввязался в переговоры с Лапортой, ведь Хави стал бы шикарной частью рекламы ЧМ-2022 в Катаре. К тому же, испанец привел клуб к чемпионству. Расставаться с Хави в такой непростое время шейхам невыгодно. Поэтому они начали ломаться:

«В ответ на информацию, которая циркулирует в последнее время, руководство «Аль-Садд» подтверждает, что у Хави остается двухлетний контракт с клубом».

Лапорта не принял условие «Аль-Садда» и разозлил шейхов

В конечном итоге, боссы «Аль-Садда» согласились начать переговоры при одном условии: Жоан Лапорта должен лично приехать в Доху.

Если «Барселона» принимает ультиматум Катара, то сразу же создает шикарное промо шейхов, показывая уровень влияния Катара на европейский футбол. К тому же диктовать свои условия переговоров и добиваться максимально выгодного исхода явно проще в личном разговоре с Лапортой, чем на расстоянии.

Президент каталонского клуба просчитал этот ход и не полетел в Доху, вместо него в Катар отправились вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани. Во время переговоров представители «Басры» предложили подключить Жоана Лапорту к конференции по видеосвязи. На это руководство «Аль-Садда» отреагировало жестким отказом: «Если Лапорта не приехал, то переговоры пройдут без него».

Ультиматум шейхов – способ ворваться в дела «Барселоны»

Разочарованию Турки Аль-Али не было предела, ведь присутствие Лапорты в Дохе помогло бы провернуть важнейшую рекламную сделку последних лет. Дело в том, что с недавнего времени «Аль-Садд» спонсируется Qatar Airways.

Авиакомпания планировала договориться с Лапортой о взаимном сотрудничестве и снова стать спонсором каталонского клуба. Контракт «Барселоны» с Rakuten заканчивается летом 2022 года. Шанс увидеть лого Qatar Airways на новой сине-гранатовой форме был как никогда высок.

Хави Фото: Getty Images

Однако Жоан Лапорта предпочел отстраниться от прямых переговоров и поручил довести дело до конца своим помощникам. Руководство катарского клуба оценило приезд каталонской делегации в Доху, но еще раз подчеркнуло намерение сохранить Хави:

«Мы приветствуем делегацию руководства «Барселоны», мы ценим и уважаем это. С самого начала клуб четко прояснил свою позицию – мы намерены удержать нашего тренера Хави. Мы не можем отпустить его на столь важном этапе сезона», – приводил слова Аль-Али официальный твиттер «Аль-Садда».

Взамен на Хави шейхи планировали получить 5 млн долларов за досрочное расторжение контракта, который истекал лишь в 2023-м году. «Барселона», сославшись на тяжелые ковидные времена и экономические проблемы стала давить на жалость, в надежде найти компромисс без больших выплат.

На унылые отговорки каталонских боссов Турк Аль-Али предложил иное решение – матч между «Барселоной» и «Аль-Саддом» в Дохе. Визит одной из лучших европейских команд в Катар помог бы пиар-кампании Чемпионата мира 2022.

Ни везти Депая в Доху, ни платить пять миллионов долларов каталонцы не хотели. Тогда с инициативой выступил сам Хави, который уверил клубы, что готов частично погасить неустойку из своего кармана. Чтобы выкупить себя у шейхов, испанцу пришлось отдать 2,5 миллиона долларов. Такое решение удовлетворило все стороны и Хави отпустили в Каталонию. «Аль-Садд» мирно расстался с Хави и выложил в твиттер фотографии, где тренер душевно прощается со своей командой.

Теперь тренерская карьера Хави приковала к себе внимание общественности. На испанца возлагают большие надежды по возвращению «Барселоны» из кризиса. Благодаря старым заслугам ему гарантирована поддержка болельщиков и огромный кредит доверия со стороны руководства.

Официальная презентация Хави в «Барселоне» ожидается в начале ближайшей недели, а его тренерский дебют должен состояться 20 ноября в каталонском дерби против «Эспаньола».

Почему «Барса» так хочет именно Хави? Он одержим атакой и станет для каталонцев новым Пепом.

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