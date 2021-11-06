«Барселона» заинтересовалась необычным футболистом: клуб увидел перспективу в 30-летнем нападающем китайского «Бейцзин Гоань» Седрике Бакамбю.

Бакамбю – замена Агуэро

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Седрик Бакамбу Фото: Getty Images

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Каталонцам нужно хоть какое-то усиление атаки – у Серхио Агуэро проблемы с сердцем, аргентинец может вовсе не сыграть в этом сезоне. Контракт Бакамбю с «Бейцзин Гоань» истекает 1 января, он может достаться каталонцам бесплатно. Неудивительно, что «Барса» уже вступила в переговоры – в нынешние голодные времена от подарков не отказываются. Тем более статистика у Седрика не самая стыдная: в нынешнем сезоне он вонзил пять мячей и сделал один ассист за 13 встреч. А за всю карьеру в Китае – 58 голов и 23 паса за 87 матчей – почти одно результативное действие в среднем за игру.

Конечно, результаты в чемпионате Китая не должны сводить с ума скаутов «Барсы», но Седрика хорошо знают по Ла Лиге: два года он жег в «Вильярреале», где за 105 матчей наклепал 47 банок и сделал пять ассистов, что тоже недурно. Кроме того, примеры, когда футболист успешно возвращается из денежной китайской командировки, все же есть. Можно вспомнить Паулиньо, который провел сильный сезон в «Барсе» после двух лет в «Гуанчжоу».

Седрика хотели клубы РПЛ

Вполне возможно, Бакамбю – игрок уровня РПЛ, учитывая, что в топ-лигах он не играет уже четыре года, а в последнее время главными претендентами на парня, помимо «Интера», были ЦСКА и «Краснодар». ЦСКА, как сообщал «Чемпионат», хотел арендовать игрока, однако сторонам не удалось прийти к соглашению. «Краснодар» планировал выкупить форварда, но и тут что-то пошло не так.

Однажды африканец уже мог перейти в «Барсу»

Седрик Бакамбю Фото: Getty Images

Да, причем в начале 2020-го Бакамбю почти перешел в каталонский клуб. «Барселона» искала нападающего в связи с серьезной травмой Луиса Суареса. Седрик уже вылетел в Испанию для подписания контракта после того, как спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль договорился с агентами игрока, а руководство китайской команды дало добро на трансфер.

У футболиста планировалась пересадка в Гонконге, куда он вылетел из Сеула, однако нападающий так и не сел на рейс в Барселону. На полпути нерадивые каталонцы связались с Седриком и сообщили, что утратили к нему интерес. Футболист вернулся в расположение «Бейцзин», а в твиттере пошутил по этому поводу: «Эй, Transfermarkt, напиши в моей истории трансферов «Почти «Барселона», пожалуйста». Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн». Возможно, этот раз вот-вот наступит.

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