Противостояние «Барселоны» и Ла Лиги продолжается. Летом каталонцы не смогли зарегистрировать Месси из-за установленных Примерой финансовых ограничений. Теперь же президент лиги Хавьер Тебас запросил внеочередной аудит последнего финансового отчета «Барсы» через Высший спортивный совет Испании (CSD). И результаты нового анализа выявили неожиданные факты.

Что не так с предыдущим отчетом?

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Ла Лига считает, что часть данных о финансовом состоянии каталонцев не соответствует действительности. Ранее руководство «Барсы» отчиталось об итогах финансового года-2020/21.

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Согласно предоставленным данным, клубу было необходимо заработать 124 миллиона евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. Лига усомнилась в отчетах и попросила CSD начать административный процесс с целью определить точную сумму.

Жерар Пике, «Барселона» Фото: Getty Images

Каковы результаты нового аудита?

Ключевым моментом является то, что «Барселона» связала все убытки клуба с действиями предыдущего руководства клуба во главе с Жозепом Бартомеу. В то время как занимавшийся аудитом специалист пришел к выводу о том, что некоторые потери связаны с действиями как раз новой командой Жоана Лапорты.

Это означает, что правление Лапорты несет прямую ответственность за часть убытков клуба, а не только занимается исправлением ошибок предыдущего совета директоров. Хотя именно на этом настаивал новый президент «Барселоны» в своих интервью и пресс-конференциях.

Убытки, приписываемые Лапорте и его команде, существенным образом должны повлиять на гарантии, предложенные для устранения финансовых проблем клуба.

Что грозит «Барсе»?

Результаты внеочередного аудита не просто ставят под сомнение первоначальный отчет «Барселоны»: в соответствии со спортивным законодательством Испании они обязывают клуб или исполнить действующую гарантию, или заменить ее до 28 ноября.

Если это не будет реализовано, то, начиная с 29 ноября, исполнение текущей гарантии будет взят под контроль Ла Лигой, а руководство каталонцев будет обязано ликвидировать дефицит сезона-2020/21.

Жоан Лапорта, президент ФК «Барселона» Фото: Getty Images

Закон о спорте обязывает членов советов директоров клубов, принимающих участие в профессиональных соревнованиях, отвечать за отрицательные экономические результаты в период их управления. Таким образом, как только будут определены убытки за финансовый год-2020/21, относящиеся к текущему совету директоров, Ла Лига уведомит клуб о новой сумме за сезон-2021/22, на которую также должна быть выдана окончательная гарантия.

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