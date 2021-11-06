Черная полоса «Барселоны» все еще не заканчивается. Болельщики наивно верили в то, что все проблемы команды заключались в странных тренерских решениях Роналда Кумана. Голландца уволили еще в самолете после поражения от «Райо Вальекано». И вот под временным руководством тренера молодежки «Барса» должна была вздохнуть полной грудью. И наконец выиграть в гостях в этом сезоне Ла Лиги. Однако все получилось совсем не так радужно.

Рассыпается во втором тайме и теряет очки

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«Барселона» двух последних сезонов не похожа сама на себя. По клубу ударили огромные долги, смена президента и, конечно же, уход Лео Месси. Каталонцы с незавидной закономерностью принялись терять очки в самой концовке матча. В этом сезоне «сине-гранатовые» потеряли 5 очков только на последних минутах матча. Это худший показатель сезона наравне с «Валенсией».

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Мемфис Депай Фото: Getty Images

В 13-м туре против «Сельты» каталонцы стартовали просто великолепно. Уже на 6-й минуте счет открыл 19-летний нападающий Ансу Фати, красиво закрутив мяч в дальний угол. Закрепили преимущество Серхио Бускетс и Мемфис Депай. После перерыва на поле вышла совершенно другая «Барселона». Хозяева завладели мячом и забили 2 быстрых мяча, которые арбитр отменил. Уже тогда стало понятно, что у команды, которой предстоит управлять Хави, начались проблемы. Ударов по воротам Дитуро становилось все меньше, а на последних минутах испанскому гранду даже пришлось позорно затягивать время. Но даже бесчисленные уловки не помогли «Барселоне». «Сельта» забрала свое и дожала полумертвую каталонскую команду. Как итог – очередной проваленный второй тайм и потеря очков на выезде.

Последний раз «Барселона» набирала в испанской лиге 3 очка 17 октября – в игре с «Валенсией» (3:1). С тех пор у «блауграны» 2 поражения и 2 ничьих.

«Барсу» задушили травмы

Травмированные игроки – любимое оправдание бывшего коуча «Барсы» Роналда Кумана. На фоне ужасающих результатов его пресс-конференции смотрелись не очень убедительно. Но правда в его словах все-таки была.

Мартин Брэйтуэйт, Педри, Сержи Роберто и Жерар Пике никак не восстановятся от мышечных повреждений. Агуэро стало беспокоить сердце, и пока не ясно, сколько пропустит форвард. Сержиньо Дест снова вылетел из-за травмы поясницы. Дембеле в игре с киевским «Динамо» впервые с июня вышел на 20 минут и выбыл на 4 недели. Вдобавок ко всему Ансу Фати опять травмировал колено, а Эрик Гарсия – берцовую кость. «Барселона» превращается в лазарет, и убивать результативностью пока что некому.

Ансу Фати Фото: Getty Images

Серия неудач на выезде

Гостевые матчи вот уже пять игр подряд становятся для каталонцев настоящим адом. Еще во втором туре каталонцы поделили очки с «Атлетиком» (1:1). Следом «Барса» неудачно съездила в гости в Кадис: по воротам «рыбаков» игроки «блауграны» не нанесли ни одного удара в створ (0:0). Потом два болезненных поражения подряд: от «Атлетико» (0:2) и от «Райо Вальекано» (0:1). В матче с «Сельтой» «Барселона» довела дело до разгрома, но решила пропустить 3 мяча. В итоге – обидная ничья на «Балаидос» (3:3).

Хави обещает построить новую, атакующую «Барселону». Однако самая серьезная проблема каталонцев в недисциплинированной обороне. Легендарное возвращение состоялось, но теперь Хави предстоит сладить с колоссальным количеством проблем в команде.

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