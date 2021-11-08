Главная ценность одного из неожиданных лидеров Ла Лиги «Реала Сосьедад» – преемственность. Резервную команду басков возглавляет легендарный воспитанник Хаби Алонсо, который сиял в «Ливерпуле», «Мадриде» и «Баварии», но после игровой карьеры вернулся домой. Его отец Перико дважды становился чемпионом Испании в составе «Сосьедада» в 1980-х и даже несколько месяцев руководил основой. Роберт Наварро, Хулен Лобете, Андер Гевара, Микель Ойарсабаль, Айхен Муньос – большинство юных героев прошли через молодежку и провели в клубе чуть ли не большую часть жизни.

У «Сосьедада» самый молодой средний состав в Испании, в котором 16 футболистов – воспитанники. Руководство не планирует останавливаться: директор академии Луки Ириарте рассказал, что его цель – чтобы 80% игроков происходили из провинции Гипускоа, где располагается клуб, а еще 20% – из других регионов на севере страны или из соседней Франции. Такая географическая общность, по задумке боссов, позволит «Реалу» прежде всего оставаться компанией друзей, которые стремятся добиться чего-то значительного вместе, а не просто группой объединенных контрактами незнакомцев.

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«Реал Сосьедад» празднует победу над «Мальоркой» Фото: Getty Images

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Спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе сравнивает основной принцип развития клуба с испанскими концептами «cuadrillas» (группы друзей) и «sociedadas gastronomicas» (места, где люди готовят вместе). Такой подход сделал басков самой привлекательной командой этого сезона в Ла Лиге для нейтральных болельщиков – в эпоху, когда бизнес выходит на первый план, они показывают, что можно добиваться результатов без дорогих трансферов и эффектных рекламных кампаний, уважают историю и напоминают семью.

Олабе – не пафосный функционер со стороны, а искренний патриот. Клуб занимает огромную часть его жизни не только на словах: с 1995-го по 1999-й он выступал за «Сосьедад», потом два года тренировал юниоров, а в марте 2002-го принял руководство основой до конца сезона после увольнения Джона Тошака. С этой перестановки начался один из самых захватывающих отрезков в современной истории басков, который удивительно напоминает события нынешнего сезона.

При Тошаке команда за девять туров до конца чемпионата болталась в зоне вылета, и Олабе пришлось экстренно исправлять ситуацию. Руководство нервничало еще сильнее от того, что летом 2001-го выделило серьезный бюджет на усиление. Валлиец приобрел выступавшего под его руководством в «Бешикташе» талантливого турка Нихата Кахведжи, вратаря Сандера Вестервельда из «Ливерпуля» и другого бывшего игрока скаузеров, защитника Бьёрна Торе Кварме, а также вернул уехавшего в Серию А в 1999-м нападающего Дарко Ковачевича. Несмотря на серьезную закупку, команда играла тускло и проигрывала. Назначение Олабе взбодрило футболистов, и «Сосьедад» избежал вылета, но 13-е место в третьем сезоне подряд не впечатляло. К тому же человек из структуры клуба изначально планировался как временное решение.

Следующим постоянным тренером басков после Олабе летом 2002-го назначили француза Рейнальда Денуэ, для которого прошлый сезон тоже обернулся разочарованием – его «Нант» занял лишь 10-е место, хотя всего годом раньше завоевал чемпионство. Не самый очевидный выбор сработал: клуб в кризисе и провалившийся коуч идеально подошли друг другу. К тому времени в команде собрался идеальный состав из гармонично сочетавшихся противоположностей: талантливых воспитанников и опытных легионеров, будущих звезд и суровых бойцов на спаде, готовых блеснуть в последний раз. Денуэ оставалось раскрыть потенциал футболистов, которые оказались в его распоряжении.

Дуэт Кахведжи и Ковачевича в нападении воплощал контрасты той команды: ловкий турок сводил защитников с ума резкими прорывами, а сербский гигант продавливал оппонентов и доминировал в воздухе. Вестервельда вдохновило доверие тренера – в «Ливерпуле» Жерар Улье предпочел ему Ежи Дудека и Криса Киркленда, так что трансфер в «Сосьедад» обернулся для голландца возможностью показать скаузерам, кого они лишились. В центре защиты изгнанный из «Депортиво» Габриэль Шуррер обрел вторую молодость в паре с Кварме. По флангам носились Айтор Лопес Рекарте и стабильно выступавший за сборную Испании Арансабаль.

На позиции левого вингера чужие штрафные бомбардировал подачами другой герой «красной фурии» Хави де Педро, а справа тащил ветеран Ла Лиги Валерий Карпин. Будущий главный тренер сборной России вернулся в «Сосьедад» в 2002-м, в промежутке погоняв за «Валенсию» и «Сельту», но даже после 30 не потерял скорость и технику. Эксперты по испанскому футболу восхищались ветераном – например, по словам английского журналиста Сида Лоу, «Карпин мог превратить в хорошую команду даже толпу телепузиков».

В центре поля действовала связка, олицетворявшая преемственность: отыгравший за «Реал» всю карьеру символ преданности Микель Аранбуру и неутомимый вундеркинд Хаби Алонсо с потрясающим пасом, который к 19 годам вырос в главного лидера и заслужил капитанскую повязку. Из-за выдающейся формы испанских бокс-ту-боксов Дмитрий Хохлов потерял место в основе и превратился в сменщика, но даже в этой роли восхищался тем, как преобразилась команда. «Денуэ – первый тренер, который устраивал тактические разборы, – вспоминал русский полузащитник. – По его настоянию на базе установили камеры, чтобы снимать с разных точек. Он показывал нам нарезки, распечатки».

Французский коуч внимательно относился к деталям, но главной силой «Сосьедада» стала сплоченность. Его преображение напоминало сказку «Лестера» при Клаудио Раньери – от борьбы за выживание андердог внезапно взлетел на вершину одного из главных европейских чемпионатов. В первом туре команда Денуэ разнесла соседей из Бильбао со счетом 4:2, а затем – неожиданно даже для игроков – выдала мощнейший отрезок из шести побед и трех ничьих. «Сосьедад» не выделялся уникальной тактикой, играл просто, но одновременно красиво и эффективно. «Звезды сложились так, что залетало почти все», – резюмировал превращение Карпин.

Определяющим моментом первого круга для гениев из Сан-Себастьяна оказалась битва с «Реал Мадридом» на «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на серию «Сосьедада» без поражений, ни журналисты, ни главный тренер «галактикос» Висенте дель Боске пока не считали басков серьезным соперником. Испанец даже оставил в запасе Зинедина Зидана, решив, что с андердогом вполне хватит Роналдо, Рауля, Луиша Фигу и Эстебана Камбьяссо. Скептики предрекали гостям уничтожение, но те обманули ожидания: не отсиживались в обороне, создавали моменты и вполне могли победить. Матч закончился нулевой ничьей, и тогда даже болельщики «Реала» впервые обратили внимание на скромного конкурента.

Еще больше о «Сосьедаде» заговорили две недели спустя, когда команда Денуэ дома разобралась с «Барселоной» Луи ван Гала. Когда баски дошли до Нового года без поражений, уже никто не сомневался в их амбициях. Проблемы начались с 20-го тура: уставшие эмоционально и физически футболисты сначала уступили «Атлетику», а затем набрали всего четыре очка в четырех следующих матчах. Однако «Сосьедад» не впал в уныние, взбодрился после короткого спада и в апреле разнес дома «Реал». К 33-й минуте хозяева повели 4:1, фаворит отыграл один мяч, но камбэк против такого противника оказался нереальной задачей. Кульминацией той игры стал дальний удар Алонсо, который поставил в тупик даже Касильяса.

Разгром «галактикос» вдохновил басков: они выиграли пять из шести следующих матчей и за три тура до конца чемпионата остановились в шаге от титула. Чтобы сотворить сенсацию, им оставалось справиться с «Валенсией» и «Сельтой», которые бились за место в четверке, и осевшим в середине таблицы «Атлетико». Игроки «Сосьедада» оказались в необычной ситуации – несмотря на потрясающий сезон, до этого момента они все равно оставались в тени, но теперь за ними наблюдал весь мир. Вероятно, именно тяжелейшее давление послужило основной причиной драматичной развязки.

Роналдо и Валерий Карпин Фото: Getty Images

Сначала «Сосьедад» и «Мадрид» синхронно сыграли вничью – против «Валенсии» и «Сельты» соответственно. В следующем туре «галактикос» разобрались с «Атлетико», а дубль Александра Мостового в Виго убил надежды его соотечественников на чемпионство. Теперь им было необходимо побеждать в последний день сезона и надеяться, что «Реал» споткнется об «Атлетик». Голы Ковачевича, Де Педро и Нихата помогли «Сосьедаду» разгромить «Атлетико», но чуда все равно не случилось – «Мадрид» обыграл басков из Бильбао со счетом 3:1 и дежурно забрал очередной трофей.

Для Алонсо, Карпина и их одноклубников тот сезон остался одновременно трагедией и величайшем достижением в Сан-Себастьяне. Алонсо признали лучшим испанцем в Ла Лиге, Нихата – лучшим иностранцем, а Денуэ – тренером года по версии Don Balon, однако все индивидуальные награды имели мало значения, после того как главный приз настолько обидно ускользнул прямо из рук. 43 гола Ковачевича с Нихатом на двоих, второе место в таблице – статистика доказывала, что «Сосьедад» провел выдающийся сезон, но и близко не передавала ощущения волшебства, которое царило на «Аноэте».

На следующий год клуб сохранил всех лидеров, но от прежней телепатии между футболистами не осталось и следа. Баски вышли из тяжелой группы в Лиге чемпионов, однако в плей-офф вылетели от «Лиона», а в чемпионате Испании заняли унизительное 15-е место. «Все игроки, включая меня, снизили требования к себе на полпроцента, – объяснил спад Карпин. – А когда нет мастерства, даже полупроцентная расслабленность приводит в снижению результата». Скоро терзавшие «Мадрид» и «Барселону» баски остались туманным воспоминанием: Алонсо отправился покорять Англию, Денуэ завершил карьеру и пошел в комментаторы. Старые лидеры разбежались, а новые не подросли, и после нескольких фартовых спасений в 2007-м баски все-таки вылетели в Сегунду. Потребовалось 10 лет, чтобы ценности и философия наконец вернули «Сосьедаду» статус одного из самых романтичных андердогов Ла Лиги.

Несмотря на короткий взлет и стремительное падение, большинство игроков вспоминают ту команду с теплотой и ностальгией. Они не выиграли титул, но напомнили болельщикам, что испанский футбол не сводится к противостоянию двух гегемонов и даже в сильнейших лигах по-прежнему случаются чудеса.

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