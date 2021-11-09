«Райо Вальекано» после двухлетнего отпуска в Сегунде вернулся в элиту и после 13 туров разместился в топ-6. «Пчелы» – самая домашняя команда Ла Лиги: за шесть игр только однажды потеряли очки на «Вальекасе» – сыграли вничью с «Сельтой» (0:0). На родном стадионе «Райо» разобрался даже с «Барселоной» (1:0). При этом на выезде клуб потерпел пять из пяти поражений в сезоне.

В мощных домашних результатах есть доля заслуги болельщиков, но между ними и клубом холодные взаимоотношения. Фаны ненавидят руководство и негативят уже не первый сезон. Главный объект хейта – президент Рауль Мартин Преса. Испанцу достается за странные решения, которые вредили клубу и не давали прогрессировать.

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Как болельщики сопротивляются руководству

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К началу сезона «Райо» оформил несколько качественных трансферов для борьбы в элите. Самый звездный новичок «пчел» – Радамель Фалькао. 35-летний Тигр в начале 2010-х разрывал в Ла Лиге за «Атлетико» и вернулся в знакомый чемпионат заслуженным ветераном. Колумбиец яростно ворвался в сезон: вонзил пять мячей (лучший бомбардир клуба) и огорчил «Барселону» с «Реалом».

Однако старт Фалькао в новом клубе получился тревожным: «Райо» устроил презентацию звезды на домашнем стадионе, куда заглянуло около 2000 фанатов. Торсида едва не сорвала показ новичка: президент выскочил на поле вместе с Радамелем, в то же мгновение трибуны взорвались гулом и грубыми предложениями Мартину Пресе покинуть клуб. Фалькао пришлось самому успокоить толпу, чтобы продолжить презентацию.

Первый домашний матч в Ла Лиге после двухлетнего отсутствия «Райо Вальекано» проводил с «Гранадой». «Пчелы» уничтожили соперника 4:0, но игру вживую увидело только 583 человека – большая часть поклонников мадридцев проигнорировала матч. Болельщики начали оттаивать с улучшением результатов: с каждым домашнем матчем на арену приходило все больше человек – игру последнего тура с «Сельтой» посетили 9,5 тысяч.

Это самые заметные акции сезона-2021/22, но болельщики противостоят Мартину Пресе уже давно. Последние несколько лет оскорбительные баннеры и кричалки в адрес президента – привычное явление на «Вальекасе», но иногда фаны переходят грань. В 2019-м дело чуть не дошло до расправы. Президент вышел со стадиона к машине после выигранной кубковой игры с «Тарасоной». На улице Рауля поджидала группа из Буканерос (радикальные фаны «Райо»). На президента напали, но ущерб получил только его автомобиль – мужчина спрятался в нем от толпы.

«В конце игры возникла некоторая напряженность. К счастью, обошлось без физических повреждений. В начале какой-то человек предложил нам провести серию половых актов с Романом Зозулей. Потом появилось больше людей, и мы укрылись в машине. Они пинали и пихали нас. К счастью, все в порядке. Мы определили людей и собираемся встретиться с ними, чтобы запретить им посещать стадион. «Вальекас» – это не комната для Буканерос, это место для всех фанатов «Райо». Буканерос меня не пугают, они воспитали меня таким образом, что нельзя ничего бояться. Печально то, что это может случиться в развитой стране», – заключил Мартин Преса.

Действия болельщиков выглядели чересчур жестокими, но им есть за что ненавидеть президента – он сделал достаточно, чтобы заслужить плохое отношение.

Аренда Романа Зозули

Зимой 2017 года «Райо» объявил об аренде Романа Зозули из «Бетиса». Сделка сразу показалась странной, ведь между фанатами «пчел» и «зелено-белых» уже давно напряженные отношения, в том числе поэтому украинца тут же принялись тщательно изучать. Фаны быстро разыскали неоднозначные фотографии Зозули и расценили их фашистскими: нападающий сиял в майке с трезубцем на фоне изображения Степана Бандеры и улыбался вместе с участниками силовых операций на Донбассе.

Буканерос яростно возмутились – самая многочисленная фанатская группировка «Райо» имеет крайне левые взгляды, пропагандирует антифашизм и борется с гомофобией. Разумеется, им не понравился новичок. Буканерос явились на первую тренировку Романа с командой и вывесили огромный баннер «Вальекас – не место для нацистов». Одновременно с этим фанаты обратились к президенту: «Мартин Преса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу».

В этот раз президент пошел навстречу фанатам и быстро расторг соглашение с нападающим, но несостоявшаяся аренда все равно мрачно отразилась на испанце. Буканерос остались недовольны, что аренда Зозули вообще пришла в голову руководству. После этого группировка превращала в бедлам каждую встречу с украинцем, который до сих пор выступает в Испании.

Стикеры болельщиков «Райо Вальекано» против президента и Романа Зозули Фото: Imago

В декабре 2019-го Роман уже выступал за «Альбасете» и впервые после несостоявшейся аренды приехал на «Вальекас». Фанаты «Райо» весь первый тайм мочили украинца оскорблениями. «Роман Зозуля – гребаный нацист!» – самая популярная реплика, вылетавшая с трибун. В конце тайма арбитр через громкоговоритель обратился к зрителям и потребовал перестать оскорблять украинца. После перерыва на поле вернулись только хозяева. Игроки «Альбасете» отказались продолжить матч – переигровку назначили при пустых трибунах.

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Рост цен на билеты и абонементы

«Райо Вальекано» – клуб из рабочего района Мадрида, в котором люди гордятся социальной активностью и помощью другим. На фанатов-пролетариев действительно тяжело сказался взлет цен на билеты: по сравнению с сезоном-2017/18 они выросли на 77%. В том числе и для людей с ограниченными возможностями (на 70%) – это особенно взбесило болельщиков. В ходе акций протеста стадион «Райо» загорелся множеством граффити, которые призывали Мартина Пресу покинуть клуб.

Также руководство устранило сезонные абонементы. «Райо» – единственный клуб Ла Лиги в этом розыгрыше, который не предлагает фанатам проходку сразу на все игры сезона. Вместо этого клуб сдирает с них по 25 евро (чуть больше двух тысяч рублей) каждую домашнюю встречу – с абонементами средняя цена на игру составила бы примерно 16 евро. К тому же «Райо» не предоставил возможность покупки билетов онлайн. Дикость для клуба Ла Лиги – они продаются только в кассах.

Руководство объяснило отсутствие абонементов нестабильной медицинской ситуацией, однако остальные 19 клубов не переживают по этому поводу. «Райо» явно не печется об удобстве болельщиков, а только стремится на них заработать.

Перфоманс болельщиков «Райо Вальекано» Фото: Imago

Махинации в женской команде

Женский футбол активно развивается в Испании, а с этого сезона все девушки-футболистки получили профессиональный статус. Зарплаты женщин повысились вместе со спонсорскими вливаниями в лигу. Единственная команда, где регистрация девушек на профессиональные контракты затянулась – «Райо Вальекано».

Клуб не предложил новые соглашения и не зарегистрировал девушек спустя несколько недель после решения Испанской федерации футбола. Без документов дамы не считались сотрудниками клуба и не получали предполагаемые оклады. В итоге футболистки начали забастовку: они игнорировали тренировки и подали жалобу в Испанскую ассоциацию футболистов, которая передала иск в суд по трудовым спорам.

«Ассоциация осудила серьезное нарушение, которое предполагает тренировку в течение нескольких дней без регистрации в Службе социального обеспечения, а также футболистов в качестве технических специалистов. Это должно быть обязательным для любого работника, потому что в противном случае это предполагает мошенничество с Социальным обеспечением», – говорилось в заявлении ассоциации футболистов.

Болельщиков «Райо» расстроил очередной скандал с участием их клуба. Президент собирался сэкономить на женской команде, но в итоге затащил «Райо» в суд. В результате женская команда, разумеется, была оформлена по правилам, и футболистки получили повышенные оклады.

Женский «Райо Вальекано» Фото: Getty Images

Болельщики уже несколько лет мечтают об уходе Мартина Пресы, но президент упорно остается в клубе. А в новом сезоне у него появился козырь – отличные результаты. И кто теперь выиграет это сражение, непонятно.

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В Ла Лиге развернулась плотная чемпионская гонка, но у мадридского «Реала» неожиданный соперник – «Реал Сосьедад». Команды уже боролись за чемпионство, тогда за «Сосьедад» выступал Валерий Карпин.

«Райо Вальекано» обыграл «Барселону» в домашнем матче. У «сине-гранатовых» самым заметным стал 19-летний полузащитник Нико Гонсалес. Почитайте про этого паренька!

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