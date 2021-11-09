6 ноября пресс-служба «Барселоны» сообщила о назначении Хави на пост главного тренера. 9 ноября был первый рабочий день коуча, и он сразу занялся кадровыми перестановками, а также внес ряд изменений в режим команды.

О требованиях и штрафах

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Футболисты по новым требованиям теперь обязаны приезжать на тренировку за полтора часа до ее начала, чтобы позавтракать, подготовиться к занятиям и выполнить индивидуальную работу. Члены тренерского штаба должны быть на базе еще более заблаговременно – за два часа до начала тренировки. Игрокам предписано питаться на базе под контролем диетологов. Правильная диета призвана помочь им избежать травм.

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Хави Фото: Getty Images

Кроме того, Хави вернул систему штрафов за нарушения, отмененную после того, как клуб покинул Луис Энрике. Сумма штрафов за повторные нарушения будет расти в геометрической прогрессии. Футболисты не должны задерживаться допоздна вне дома за 48 часов до игры. Эта мера введена для того, чтобы они подходили к игре в оптимальном физическом состоянии.

Также введен контроль за занятиями игроков, не касающимися напрямую спорта. Если кто-то захочет в свободное время отправиться далеко за пределы города, то на это потребуется разрешение от тренерского штаба. Запрещены рискованные занятия. В частности, игроки не смогут заниматься серфингом или ездить на электровелосипеде. Это будет расценено как серьезное нарушение контрактных обязательств.

Также игроки должны следить за имиджем, чтобы подавать пример людям.

Хави Фото: Getty Images

О кадровых изменениях

Помимо этого, после назначения Хави в «Барселоне» произошли первые кадровые перестановки.

Коуч отказался от услуг главного физиотерапевта основной команды Хуанхо Брау и тренера по физподготовке Альберта Роке. Их места займут Карлес Ногейра, работавший с Хави в «Аль-Садде», и Иван Торрес.

Об обращении к футболистам

А перед тренировкой, на которой здоровые футболисты из тех, кто не уехал в сборные, начали подготовку к матчу Ла Лиги против «Эспаньола» 20 ноября, Хави произнес довольно жесткую речь. Он прокомментировал результат недавнего матча между «Барселоной» и «Сельтой», закончившегося вничью со счетом 3:3.

«Вы способны на большее. Выигрывая 3:0 к перерыву, вы не имеете права позволить сопернику сравнять. Это невозможно», – заявил тренер.

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