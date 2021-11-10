«Сантьяго Бернабеу» возвели в 1947 году, и с тех пор стадион переживает уже третью реконструкцию. Арену совершенствовали в XXI веке (в 2001 году), но тогда Флорентино Перес прокачал только внешний вид: добавил VIP-ложи, залы для прессы и офисные помещения в восточном фасаде. Президент не поскупился и отсчитал на обновления почти 110 млн евро. Реновация 2019 года выкачала больше средств (575 млн евро) и была направлена не только на внешний тюнинг.

Внешний вид

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«Сантьяго Бернабеу» сильно изменится снаружи: стадион будет похож на огромный космический корабль с самыми современными технологиями внутри. Его обтянет оболочка из стальных полос и переменных линий, которые смогут проецировать изображения и освещать пространство вокруг. Обволакивающее покрытие темно-серебряного цвета полностью укроет стадион – появится даже выдвижная крыша ничуть не хуже, чем на «Газпром Арене».

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«Мы хотим сделать «Сантьяго Бернабеу» лучшим стадионом в мире. Это будет авангардное место, которое станет символом Мадрида. Стадион удовлетворяет текущие потребности членов клуба и скоро позволит нам увеличивать доход, чтобы оставаться лидерами. Это будет одно из самых привлекательных мест для туристов из любой точки мира. Уникальный стадион в самом сердце Мадрида», – гордился Перес перед началом реконструкции в 2018 году.

Проект обновленного «Сантьяго Бернабеу» Фото: Getty Images

Но внешние изменения – далеко на самые главные в дорогущем обновлении. «Бернабеу» превратится в самый технологичный стадион с кучей развлечений для посетителей. Конечно, реновация направлена на рост доходов.

Выдвижная система стадиона

«Сантьяго Бернабеу» перестанет быть чисто футбольной ареной: сердце Мадрида сможет принимать баскетбол, теннис и даже американский футбол. Двойник регби точно не нанесет газону вред, в отличие от поляны «Тоттенхэма» – арена «бланкос» будет иметь сразу несколько полей, при этом не увеличив площадь комплекса.

Под западной трибуной «Бернабеу» выкопали шахту для хранения газона, выдвижная система разделит поляну на шесть лоскутов и сложит их в подполье. Под ней находится другая – с искусственной травой. На ней могут проходить тренировки или матчи в американский футбол. С игровым газоном ничего не случится: в шахте работает система вентиляции, освещение, климат-контроль и ультрафиолетовые лампы, траву можно даже полить.

Выдвижная система «Сантьяго Бернабеу» Фото: Other Agency

Запасной газон можно так же без проблем спрятать. А на его месте проводить конференции, выставки, концерты, показы мод – любые светские мероприятия. Для осуществления матчей из других видов футбольную поляну получится разделить на две части: в центре стадиона возвести двухстороннюю трибуну, и на разных углах «Бернабеу» проводить баскетбольные и теннисные встречи – эти виды спорта тоже популярны в Испании, а баскетбольный «Реал» – одна из лучших команд Европы.

Баскетбольная площадка и теннисный корт на «Сантьяго Бернабеу» Фото: Other Agency

Новые технологии

Выдвижная система уборки газона и двигающаяся крыша впечатляют, но это еще не все фичи новой арены. В центре купола повесят 360-градусное табло – примерно как на аренах НХЛ, только больше. Оно, как и почти все на стадионе, будет подвижно: во время баскетбольных или теннисных игр табло из центра «Бернабеу» переместится в середину меньших полян.

360-градусное табло над теннисным кортом Фото: Other Agency

На стадионе устроят больше интерактива со зрителями: для этого в разных частях «Бернабеу» появятся аудиовизуальные средства массовой информации. Благодаря им посетители смогут использовать гаджеты в качестве второго экрана – дополнения к увиденному на поляне. Быстрая реакция на моменты, повторы, легкая аналитика прямо по ходу матча усилят впечатление от игры и сделают ее просмотр более полными.

Места для отдыха

Футбольные стадионы давно отошли от концепций только спортивных арен, но новый «Сантьяго Бернабеу» выведет досуговые зоны на новый уровень. Помимо концертов, показов мод и конференций, которые благодаря выдвижной системе газона точно будут проходить чаще, арена расширит точки ресторанов, внутри появятся киберспортивные зоны. А чтобы посетители окончательно утонули в восторге, появится Bernabéu Tour – что-то наподобие тура по стадиону, который закончится выходом на крышу. Только представьте, какой оттуда вид откроется вечером.

Как будет выглядеть концерт на «Сантьяго Бернабеу» Фото: Other Agency

Локация превратится в витрину цифровых новинок со всего мира – не зря же Перес создает образ футуристичного стадиона. На «Бернабеу» появятся торговые точки лучших мировых брендов электроники. Кроме них будут магазины обычных потребительских товаров – одежда, украшения. Разумеется, возможность выставиться получат только престижные дизайнеры и бренды: новый «Сантьяго Бернабеу» создан для выкачивания денег.

«Знаменитый стадион: более современный, удобный, безопасный, с новой технологической концепцией и зонами отдыха, ресторанами и развлечениями для всей семьи. «Бернабеу» расположен в самом центре Мадрида, в окружении всех видов услуг и транспортных средств. Мы возвели вестибюль, который улучшил городскую среду: большая площадь Кастельяна и улица Рафаэля Сальгадо, которую мы превратили в пешеходную. Эта реконструкция преследует две основные цели: первая – повысить комфорт и доступность для посетителей, вторая – получить новые источники дохода», – объяснил Флорентино.

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Перес не забыл и о клубном музее в районе Пасео-де-ла-Кастельяна – прямо у стадиона. Ему тоже придадут современный внешний вид и значительно расширят. А в районе Падре Дамиана возведут новый интерактивный музей мадридского «Реала».

Перес задумал реконструкцию стадиона не просто так: кроме понятного желания поднять доходы, Фло обезопасил клуб от финансовых сложностей. Из-за появления «ПСЖ» и «Ман Сити», частным клубам все сложнее держаться в топе без арабских денег. В Испании уже не справилась «Барселона». Внушительная перестройка «Бернабеу» – вложение в спокойное будущее.

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