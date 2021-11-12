В «Барселоне» внезапно и довольно болезненно наступила новая эра. Резкая смена курса на омоложение состава началась с уходом Лео Месси. Аргентинец чахло выступает за «Пари Сен-Жермен», а «Барса» болтается в середине таблицы без лучшего бомбардира команды. Руководство устало терпеть бесконечные отговорки Роналда Кумана и после очередного провала отправило его в отставку.

Спасать тонущую «сине-гранатовую» лодку вызвался Хави Эрнандес. Легендарный полузащитник каталонцев выдвинул свои правила и сразу же заявил, что бесконечно доверяет Усману Дембеле и не станет искать форварду замену. Но боссы «Барсы» и новоиспеченный коуч только зря тратят время – француз не выйдет на новый уровень и не оправдает надежд.

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Безумный трансфер из «Боруссии»

Чемпионат Испании Хави возвращается в «Барсу». Что известно о его желаниях 28/10/2021 В 09:00

Скауты «Барсы» внимательно следили за прогрессом Дембеле со времен его выступлений за «Ренн». Тренер молодежной команды и первый коуч Усмана Янник Меню восхищался талантливым янгстером: «Я тренировал его 4 сезона вплоть до команды U-17. Он всегда был на голову выше партнеров и каждый сезон раньше времени переходил в следующую возрастную категорию. Он постоянно прогрессировал. Он никогда не получал травм, у него есть врожденное чувство приближения опасности и умение уходить от удара».

Переход Усмана в «Боруссию» стал сигналом для каталонского руководства – молодого таланта срочно нужно приглашать на «Камп Ноу», пока его не переманили титулованные конкуренты. В Дортмунде не пошли на уступки «сине-гранатовым» и заломили огромный ценник за 18-летнего Дембеле – 105 миллионов евро + 42 млн бонусов. Бартомеу и боссы «шмелей» ударили по рукам, и трансфер состоялся. Усман Дембеле стал вторым самым дорогим игроком в истории «Барсы» после скандального приобретения Неймара. Более того – среди самых дорогих мировых приобретений на тот момент 18-летний Дембеле занял четвертую строчку.

Усман Дембеле в «Боруссии» Фото: Getty Images

Уже на презентации в «Барсе» Усман немного растерялся и не смог достойно выступить перед болельщиками и прессой. Чеканка мяча больше двух раз ему не удавалась, а попытки удивить публику финтами заканчивались провалом. А ведь перспективного француза купили на замену техничному Неймару. Еще тогда самые проницательные «кулес» подметили – «Барселона» совершила большую ошибку.

Однако все было не так мрачно, как рисовали испанские газеты. Дембеле выходил на замену, неплохо бил с обеих ног, а журналистам заявлял, что не знает, правша он или левша. Но прогрессировал Усман явно медленнее, чем в Германии, и это очень сильно злило каталонских болельщиков. У Дембеле начался очень непростой период.

«Хрустальный» мальчик

С момента перехода в «Барселону» Усман Дембеле травмировался огромное количество раз. 670 дней – ровно столько пропустил форвард в период с 2017 года. Француз не играл почти 2 года из-за различных повреждений. Медицинская карта Дембеле давно выглядит как толстая энциклопедия. В его незавидном арсенале – травма подколенного сухожилия (6 раз), мышечные проблемы, различные ушибы, повреждение лодыжки, разрыв мышечного пучка (3 раза), травмы бедра и колена. «Врачам «Барселоны» и Дембеле следует постараться и найти причину частых травм. Нужно разобраться, почему Усман продолжает травмироваться сразу после восстановления», – сетовал Луис Суарес.

Усману Дембеле всего 24 года, но тело не позволяет ему выйти на новый уровень. Медперсонал «Барселоны» разводит руками: француз до блеска полирует скамейку «блауграны», а ведь когда-то подавал огромные надежды.

Усман Дембеле, травма Фото: Getty Images

Скверный характер и беда с дисциплиной

Дембеле не отличается примерным поведением и красивыми поступками. Его странные выходки начались еще в «Боруссии». Как только стало известно, что Усман сменит клубную прописку и будет играть в «Барсе», Дембеле сразу перестал отвечать на сообщения одноклубников и персонала немецкой команды. Руководство и партнеры хотели встретиться с французом, чтобы попрощаться и устроить традиционный ужин с игроком, но Усман решил иначе. Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке был в ужасе от характера Дембеле:

Когда футболист ведет себя подобным образом и покидает страну, то иллюзий питать больше не приходится. Сумма была слишком велика, чтобы мы просто заявили, что на год сажаем Дембеле на трибуну. С точки зрения этических норм поведение Дембеле было катастрофическим.

Он не только не связался с командой, но и оставил жуткий бардак в съемном доме в Дортмунде. По словам арендодателя, футболист оставил поле себя кучу неоплаченных счетов, странные пятна на стенах и горы мусора. На полу были разбросаны пакеты из-под фастфуда, а в холодильнике и даже между шкафами Дембеле оставил протухшую еду. К тому же француз разорвал договор аренды слишком поздно и вовремя не вернул ключи от дома. Хозяин квартиры даже подал на Дембеле в суд, где выиграл 10 тысяч евро в качестве компенсации.

Переезд в Испанию тоже не задался. Тяжело было не только самому игроку, но и персоналу клуба. Адаптация парня проходила так болезненно, что в конечном итоге француз наотрез отказался учить испанский язык. Дембеле избрал себе в лучшие друзья соотечественника Самуэля Умтити и общался только с ним. Позже к ним присоединились Клеман Лангле и Антуан Гризманн. Дембеле играет в «Барселоне» почти 5 лет, и за это время узнал только самые базовые выражения по-испански, за что ему неоднократно достается от прессы и болельщиков.

Усман регулярно опаздывал на тренировки и установки, с легкостью отстегивал сотни тысяч евро на штрафы и продолжал до глубокой ночи играть в приставку с друзьями, поедая фастфуд. Однажды даже прикинулся больным, чтобы провести время с приятелями за ужином с пиццей, но его позорно застукал отправленный на осмотр медик «Барсы». Партнерам по команде и всему тренерскому штабу не нравилось поведение француза. Открыто и жестко ему никто ничего не заявлял, но от одноклубников постоянно слышались намеки. Любитель острых высказываний Жерар Пике неоднократно предъявлял Дембеле за его непунктуальность:

Дембеле должен понять, что футбол – это 24 часа в сутки. Им нужно жить постоянно. У команды есть секретный чат в вотцапе. Там обсуждаем время, в которое нужно быть либо на стадионе, либо на тренировке, либо на мероприятии. Полезно для Дембеле – он вечно опаздывает.

После очередного опоздания на установку в прессе говорили, что Лионель Месси и Луис Суарес взбесились настолько, что уговорили главного тренера Эрнесто Вальверде оставить Дембеле на лавке. Но и эта мера не помогла – Дембеле даже не понял, что сделал не так. А на следующий день просто проспал утреннюю тренировку команды. Француз не обращал внимания ни на какие санкции и продолжал быть самым инфантильным игроком в составе.

На фоне сбитого режима у француза появилась куча мышечных проблем. Врачи разработали для Дембеле специальную диету, чтобы игрок быстрее набирал мышечную массу. Усман почему-то не стал ее соблюдать и поразил руководство команды очередной выходкой. Он сразу же со скандалом уволил повара, которого клуб специально выделил игроку. «Усман – хороший парень, но он не абсолютно контролирует свою жизнь. Он живет со своим дядей и лучшим другом, которые просто боятся что-то ему сказать. Не видел, чтобы он пил алкоголь, но он вообще не соблюдает время на запланированный отдых. У него вообще нет того режима, который необходим любому профи», – сказал уволенный повар.

«Барса» могла купить Мбаппе

Сейчас в это трудно поверить, но «Барселона» в 2017 году могла купить Килиана Мбаппе, а не мнгострадального Дембеле. Каталонцам срочно нужен был игрок, который смог бы заткнуть образовавшуюся после ухода Неймара дыру в схеме 4-3-3. Тренеры искали футболиста, способного создавать пространство, умело открываться и читать соперника. В этом Дембеле действительно немного превосходил Мбаппе. Боссов «Барсы» подкупили реактивная скорость и мягкий дриблинг Усмана, поэтому выбор был сделан в пользу Дембеле. Да, у него не было знаменитой барселонской ДНК, но, как и в случае с Неймаром, в клубе надеялись привить ее талантливому футболисту. Килиан же был на полтора года младше и показался тренерскому штабу «сине-гранатовых» сыроватым в плане техники игроком. Тем более Мбаппе только-только заявлял о себе в «Монако» и совсем не восхищал командными навыками – не такое уж солидное предложение для испанского гранда.

Увы, научить Дембеле мыслить «по-барселонски» коучам каталонцев так и не удалось. Француз брал на себя игру в самый неподходящий момент и просто терял мяч в стопроцентных голевых ситуациях. Это выводило из себя. «Кулес», вероятно, никогда не простят Дембеле промах в полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Месси шикарной передачей вывел Дембеле один на один с вратарем, но Усман решил уничтожить момент и пробил просто ужасно – прямо в руки Алиссона. А в ответной встрече команда Юргена Клоппа устроила гениальный камбэк, раздавила каталонцев и вышла в финал самого престижного клубного турнира.

Усман Дембеле и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Уже сейчас фанаты «Барселоны» кусают локти и проклинают бывшего президента Бартомеу. Мбаппе вовсю зажигает на мировой арене, а Дембеле либо бесполезен на поле, либо играет за основной состав лазарета «блауграны».

А сейчас «Барселона» зачем-то ставит приоритетной задачей продление контракта с Дембеле. Хави верит в Усмана, но у француза уже было 5 лет, чтобы всем все доказать. Он не воспользовался доверием клуба и болельщиков, не стал работать над собой. С приходом Хави вряд ли что-то изменится. До перехода в «Барселону» у Дембеле была всего одна серьезная травма, и то из-за нее он пропустил всего 10 дней. Может быть, в проблемах Усмана и есть какая-то вина докторов «Барселоны». Но Дембеле ужасно безответственно относится к карьере. Практически все неприятности он притянул самостоятельно и расплачивается за это.

Чемпионат Испании «Барса» отстранит Дембеле, если он не продлит контракт 26/10/2021 В 17:13