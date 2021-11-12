Вслед за Хави в «Барселону» возвращается еще одна легенда – каталонцы близки к подписанию контракта с защитником Дани Алвесом.

Согласно информации Sport, стороны согласовывают последние детали контракта и объявят о сделке сразу после того, как они будут улажены. Разговоры о возвращении Алвеса начались еще при Роналде Кумане. Но экс-тренер «Барсы» выступал против того, чтобы защитник снова надел сине-гранатовую футболку, сообщил в твиттере журналист Фабрицио Романо.

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В отличие от Кумана, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Матеу Алемани изначально оценивали камбэк 38-летнего бразильца позитивно – не хватало только одобрения нового тренера. И это произошло в пятницу утром: оценив все за и против прихода Алвеса, коуч решил, что положительные стороны перевесят отрицательные. К тому же Хави отлично знаком с бразильцем и находится с ним в отличных отношениях – они вместе играли за «Барсу» на протяжении семи лет.

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Дани Алвес и Хави в матче «Вальядолид» – «Барселона» в Ла Лиге сезона-2009/10 Фото: Getty Images

Marca назвала несколько причин, по которым Хави согласился на возвращение бразильца. Во-первых, тренер считает, что приход Алвеса усилит правый фланг обороны. На этой позиции у Эрнандеса уже есть Сержиньо Дест, но ему нужен еще один футболист, который сможет дать глубину и будет обладать необходимой техникой для игры на фланге. Именно этими качествами обладает Алвес.

Другая причина – опыт. Бразилец завоевал все возможные титулы на клубном уровне и имеет большой опыт игры не только в «Барселоне», но и в других топ-клубах Европы и мира. В августе 2021 года защитник завоевал 43-й трофей в профессиональной карьере, обновив собственный рекорд по этому показателю. Больше половины титулов фулбек взял с «Барселоной» – 23 кубка за 8 сезонов.

В раздевалке каталонцев сейчас необходим именно такой футболист, который станет примером и ментальным наставником для молодых партнеров. Таким образом, все идет к тому, что подписание Дани Алвеса станет первым для Хави в качестве главного тренера «Барселоны» – он приехал в Каталонию из «Аль-Садда» на прошлой неделе. Но бразилец – не последняя легенда «Барсы», которая может вернуться в клуб. Кого еще из бывших одноклубников Хави хочет видеть на «Камп Ноу»?

Карлес Пуйоль

Карлес Пуйоль и Хави, «Барселона» Фото: Getty Images

Экс-капитан «Барселоны» может занять в клубе одну из руководящих должностей. Как сообщает Sport со ссылкой на программу Onze телеканала Esport 3, в возвращении Пуйоля очень заинтересованы Хави и Лапорта. Сейчас стороны занимаются поиском места легенды в новой организационной структуре каталонцев.

Сам Карлес также стремится к возвращению в родной клуб. Но он не видит себя в административной должности: Пуйоль хочет иметь право голоса и хочет влиять на принятие решений.

По информации источника, бывший капитан «Барсы» может получить пост технического секретаря, который вот-вот освободится в связи с уходом Рамона Планеса. А вот увидеть Пуйоля в тренерском штабе Хави точно не получится – на эту должность легенда не претендует.

Андрес Иньеста

Андрес Иньеста и Хави, «Барселона» Фото: Getty Images

Пока все шутили о том, что для успеха в «Барсе» Хави нужно восстановить легендарную связку с Андресом Иньестой, экс-полузащитник каталонцев сам намекнул на возможное возвращение.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, но однажды я хотел бы вернуться в «Барселону», не знаю в каком качестве. Хочу вернуться в свой дом, чтобы помогать другим. Не знаю, к чему я мог бы быть готов. Хотел бы получить лицензию тренера, но не знаю, буду ли тренировать», – приводит слова футболиста «Виссел Кобе» радио El Mat de Catalunya.

Правда, официального предложения от клуба пока не последовало. «Хави не предлагал мне вернуться с ним в «Барсу». Я пошутил, посоветовав ему поделать упражнение рондо на тренировке, вот и все», – добавил Иньеста.

Тьяго Алькантара

Тьяго Алькантара, «Барселона» Фото: Getty Images

Помимо признанных легенд Хави хотел бы пригласить в команду одного из самых талантливых выпускников академии «Барсы» последних лет – полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару. И в отличие от Иньесты или Пуйоля, в Тьяго он видит усиление именно на поле. Согласно информации журналиста Педру Алмейды, возможное возвращение 30-летнего игрока Эрнандес уже обсуждал с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Хави одобрил камбэк Дани Алвеса и усилит защиту, но в атаке сделает ставку на другого футболиста. И это провальная идея: он угробил карьеру.

Другая проблема нового тренера в Каталонии – Агуэро рискует закончить карьеру. Проблемы аргентинца серьезнее, чем казалось.

А вот какими были первые действия Хави после официального вступления в должность тренера «Барсы»: не обошлось без штрафов и кадровых перестановок.

Источники: Sport, Marca,

Чемпионат Испании «Барса» и «Аль-Садд» не могли договориться по Хави. Виноват Лапорта 05/11/2021 В 20:36