Хави Эрнандес еще не провел на посту главного тренера «Барселоны» ни одного матча, но уже оформил громкий трансфер – вернул в команду 38-летнего Алвеса. Дани снова будет выступать за клуб, в котором провел лучшие годы карьеры и обрел всемирную славу. За восемь лет в «Барселоне» бразилец завоевал 23 трофея – рекорд за всю историю каталонской команды. Защитник счастлив, выкладывает в инстаграм трогательные фотографии с подписями о легендарном камбэке и мечтает снова надеть сине-гранатовую футболку.

Непонятным остается одно: если Алвес так рад возвращению домой, почему в 2016 году неожиданно разорвал контракт с «сине-гранатовыми» и громко, почти скандально, уехал из Каталонии? Причем сделал это первым из суперзвездного состава. Алвеса называли сумасшедшим, а сам футболист никогда однозначно не отвечал, зачем тогда ушел из «Барселоны». На этот счет есть несколько теорий.

Ad

Проблемы с налогами

Чемпионат Испании Хави вернул в «Барсу» Алвеса. На подходе Пуйоль и еще 2 легенды 12/11/2021 В 18:39

Испанские журналисты всегда с большим интересом следят за появлением слухов о футболистах, которые уклоняются от налогов. Поэтому Дани Алвес сразу оказался на виду. Разговоры в прессе подтвердились официальным документом. Испанское казначейство опубликовало список лиц, налоговые задолженности которых превышают 1 миллион евро: Дани задолжал казне порядка двух миллионов евро.

В Испании одно из самых строгих налоговых законодательств. Каждый, кто имеет отношение к выплатам казначейству, обязан отстегивать не только из внутренних активов, но и из внешних, к которым страна вообще может не иметь никакого отношения. Еще один нюанс, который стоит учитывать в Испании – игроки различных клубов облагаются налогами по-разному, и процентные ставки каждой команды сильно различаются. У «Барселоны» сезона-2015/16 этот процент составлял аж 52% от зарплаты футболиста. Есть предположение, что Дани Алвес не хотел копить и без того солидный долг испанской короне, разорвал контракт с «Барсой» и уехал в Италию. В «Ювентусе» бразильцу нужно было платить меньше – 46% от дохода.

Дани Алвес «Барселона» Фото: Getty Images

Недопонимание с боссами «Барселоны»

В 2015 году руководство «Барселоны» предложило 32-летнему Алвесу новый контракт. Каталонцы, конечно, подыскивали замену Дани среди игроков помоложе, но команду неожиданно настиг трансферный бан. Несмотря на это, «Барса» не скрывала, что ищет Дани замену. Бразилец же счел жест каталонцев неуважительным, но соглашение подписал.

«В течение последних трех сезонов в «Барсе» я постоянно слышал: «Алвес хочет уйти, Алвес хочет уйти. Но руководители клуба никогда не говорили со мной на эту тему и были не правы. «Барселона» не уважала меня: директора предложили мне продлить контракт, только когда ФИФА наложила вето на трансферы. Конечно, я подписал соглашение, но клуб не имеет представления о том, как обращаться с игроками», – возмущался Алвес в 2017 году.

Хоть Дани и говорил, что руководство «Барсы» поступило некрасиво, покидая клуб, он тоже не отличился благородством. В его контракте был четко прописан пункт о разрыве соглашения в одностороннем порядке, если его заинтересует предложение другого клуба. Это условие удалось выбить агенту Алвеса – его бывшей жене Диноре Сантана. Девушка очень настойчиво вела переговоры с руководством, постоянно говорила журналистам, что по Алвесу поступает невероятно много предложений и лучше бы каталонским боссам поторапливаться с решением.

Дани Алвес, «Ювентус» Фото: Getty Images

«Барселона» понимала, что бесплатно отпустить одного из лучших игроков в своем амплуа – абсолютное безумие. «Сине-гранатовые» провели несколько личных встреч с футболистом, однако не смогли убедить его. К тому же у клуба не было возможности заменить Алвеса из-за запрета ФИФА, и руководство все-таки согласилось на все условия бразильца и его скандального агента. Дани подписал контракт всего на один сезон, а потом укатил в Серию А. И «Барса» не получила ни одного евроцента за трансфер фулбека в «Ювентус». Спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес довольно сухо прокомментировал уход Алвеса:

Дани решил уйти, это его личное решение, и мы уважаем его. Тут нечего больше добавить. Клуб был в трудной ситуации, а Дани играл важную роль в команде, и мы решили предложить ему остаться. И в ходе этих переговоров Алвес выставил условие, что продлит контракт на год, а потом уйдет как свободный агент.

Спустя почти 2 года после случившегося Алвес рассказывал прессе, как он провернул уход в «Юве» только для того, чтобы доказать свою состоятельность боссам «блауграны»: «Я ушел в «Ювентус», чтобы доказать, что по-прежнему нахожусь на хорошем уровне. Я хотел вернуться в «Барсу», и они нуждались во мне, но у них не хватило яиц признать свою ошибку. Если бы они относились ко мне так, как я заслуживаю, сегодня я бы продолжал играть за «Барсу».

Бросил мечту ради денег

Когда эра Алвеса в «Ювентусе» подошла к концу, с футболистом сразу же связалось руководство «Манчестер Сити». Дани был в восторге от идеи вновь поиграть под руководством любимого тренера. Еще когда Пеп Гвардиола руководил «Барсой», Алвес восхищался тактическими способностями испанца. В одном из интервью бразилец настолько расхвалил Гвардиолу, что тот был вынужден отказаться от комплимента. «Тренировки у Гвардиолы лучше, чем секс», – заявил Алвес. На что Пеп поспешил отшутиться: «Я все-таки предпочитаю секс – однозначно».

Дани призывал назначить Гвардиолу главным тренером сборной Бразилии. По его словам, у них было несколько бесед о национальной команде: Гвардиола хотел бы там работать и даже изложил целую стратегию по превращению команды в непобедимого чемпиона мира.

«Пеп – самый лучший тренер из всех, с кем я работал. Гений Гвардиолы проявляется в ключевые моменты. Он знает, как детально донести до игроков тактические аспекты. Очень часто мы выигрывали матчи только благодаря ему. Нам нужно было всего лишь следовать всем инструкциям. Идеальное сочетание. Когда так четко фокусируешься на плане, трудно, почти невозможно провалиться», – продолжал восхищаться бразилец.

Дани Алвес и Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

И вот Алвесу представилась возможность еще раз сыграть при Гвардиоле. Однако Дани не спешил воспользоваться шансом. В тот же вечер после звонка из Англии с защитником связался Неймар. Он убедил соотечественника не переходить в «Манчестер Сити» и сделать выбор в пользу «Пари Сен-Жермен». Соблазн высокой зарплаты и воссоединения с другом оказался выше, и Алвес согласился на переезд в Париж, несмотря на то, что уже дал обещание Пепу. Во Франции Дани предложили огромную зарплату: 14,5 миллионов евро в год. В «Сити» ему обещали не более шести миллионов. Гвардиола был в ярости и назвал поступок Алвеса предательством.

Если Пеп Гвардиола и «Манчестер Сити» чувствуют себя обиженными, то я прошу у них прощения. Однако я пришел сюда, чтобы стать чемпионом. Парижский клуб – очень интересный проект. У меня здесь есть друзья. Я являюсь человеком, который любит принимать вызовы.

«Барса» тоже мучилась без Алвеса

«Барселона» дорого заплатила за неуважительное расставание с бразильцем. Когда Алвес уходил, он бросил в сторону руководства фразу: «Вы еще пожалеете об этом, вы будете по-настоящему скучать по мне». Слова Дани оказались пророческими. «Барса» отстегнула почти 94 миллиона евро на правых защитников, чтобы найти замену Алвесу. Алейш Видаль обошелся каталонцам в 17 млн, Нелсон Семеду в 35,7 млн, на Муссу Ваге потратили 5 млн, Сержиньо Дест встал «блаугране» в 21 млн, а Эмерсон – в 15. Ни один из приобретенных футболистов так не стал наследником Дани Алвеса.

Пытался заменить Дани на правом фланге универсал Серджи Роберто. В первое время с воспитанником «Барса» стала быстрее впереди, но слишком много пропускала. Это стоило клубу потерянных очков и чемпионства в сезоне-2016/17. На этом эксперимент с Роберто закончился: Серджи стал слишком часто ломаться и стремительно терял форму.

Дани хочет очистить совесть

Теперь 38-летний Алвес вдруг понял, что «Барселона» – клуб его жизни. Но его возвращение тоже получилось неоднозначным. Алвес не раз резко и амбициозно заявлял журналистам, что не жалеет об уходе из каталонской команды и даже не скучает по былым временам. Но все изменилось. Дани вернулся на «Камп Ноу» и сразу же разразился трогательной речью о значении «Барселоны» в его сердце. Получилось убедительно и слезоточиво. Алвес вспоминал детство, проведенное в бедности, и долгий, изнурительный путь к мечте – играть в сине-гранатовой футболке.

В глазах болельщиков Дани поднимает и еще один факт. Алвес вызвался помочь старому другу Хави вернуть «Барсе» былое величие и согласился играть за «Барселону» бесплатно. Дани станет, пожалуй, самым низкооплачиваемым игроком «блауграны» в истории. Испанские медиа утверждают, что опытный футболист будет получать один евро в неделю.

Дани Алвес, «Барселона» Фото: Getty Images

Но на поле Алвес выйдет не раньше, чем откроется зимнее трансферное окно. Правила Ла Лиги не позволяют командам заявлять игроков до зимней паузы чемпионата. Дани сможет тренироваться с первым составом, посещать матчи на трибунах, но играть – только с января.

Сейчас «Барселоне» с ее обновленным составом необходим статусный возрастной игрок, способный поделиться опытом с молодыми футболистами. Дани Алвес получил шанс красиво закончить карьеру, под овации стотысячного «Камп Ноу» – как легенда клуба, вернувшаяся в самый тяжелый для «сине-гранатовых» момент. Пусть он и бросил клуб в прошлом – теперь Дани очистит карму красивым и бесплатным камбэком.

Чемпионат Испании Алвес хочет вернуться в «Барсу». Он покинул «Сан-Паулу» из-за долгов 16/10/2021 В 07:24