«Очень сложное дерби. «Эспаньол» – очень хорошая и сильная команда. У них было две-три хорошие возможности забить гол. Легких побед в Испании не бывает, это очень сильная лига», – сказал Хави Эрнандес после победы. Новый тренер «Барселоны» постепенно начинает ощущать всю тягость тренерской работы и давление, которое испытывает каждый тренер каталонского суперклуба.

Второе пришествие Хави сравнивают с назначением Хосепа Гвардиолы в 2008 году, но в нынешней ситуации больше напрашиваются сравнения с приездом Юргена Клоппа в «Ливерпуль» или, раз уж на то пошло, с Сергеем Семаком в «Зенит». Все они приехали в разобранный топ-клуб, который потерял вкус побед и нуждается в ментальной перезагрузке.

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Этим и занялся Хави в первые дни работы в Каталонии. Он ввел несколько правил, нарушение которых будет жестко пресекаться тренерским штабом. Например, игроки обязаны приезжать на базу за полтора часа до старта тренировочных занятий, а также они не имеют права покидать дом за 48 часов до игры.

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Хави, «Барселона» Фото: Twitter

«Чтобы быть конкурентоспособными, нужен порядок. Речь идет не о жесткости, а о дисциплине и правилах, которые должны соблюдаться. Затем мы можем поговорить о том, как мы защищаемся и атакуем. Мы должны вернуть наши стандарты во всех смыслах», – проговаривал тренер на первой пресс-конференции.

Моментально на санкции попал Усман Дембеле: француз чуть ли не в первый день опоздал на тренировку, а чуть позже спутал расписание и вовсе пропустил утреннее занятие – посчитал, что оно пройдет днем. Судя по новостям, Дембеле пока что единственный игрок команды, который успел нарушить дисциплину.

Что иронично, Хави хочет превратить именно Усмана в главную звезду команды и регулярно твердит об этом в интервью. Отчасти из-за постоянных травм вингера Эрнандес уволил главу медицинского отдела Рамона Канала, что напрашивалось уже долгие годы – футболисты «Барсы» уже несколько сезонов страдают от нескончаемых мышечных повреждений и рецидивов.

Усман Дембеле против киевского «Динамо» Фото: Imago

Еще одна и не менее трудная задача – вернуть команде психологию гранда, который выходит на поле исключительно ради уничтожения соперника. Уважающая себя «Барселона» никогда бы не допустила потерю очков, если она ведет 3:0 с «Сельтой» к первому тайму. Но пару недель назад команда под руководством Рональда Кумана утерла нос скептикам и умудрилась упустить громадное преимущество в три мяча.

Помочь в возвращении былого величия обязаны Жерар Пике, Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые познали вкус трофеев и успели разделить раздевалку с Хави. Коуч дал понять, что рассчитывает на их лидерские качества, но играть они будут лишь при усердной работе на тренировках – никакого блата. Состояние футболистов анализируют на основе тренировочного рейтинга, а самых работящих награждают местом в основе.

«Все игроки начинают с нуля. Но это преимущество, ведь я даже знаю какой носок они сперва надевают. Мы должны требовать от них многого, и я буду давить на них сильнее, потому что знаю их», – заключил Хави. Слова тренера действительно повлияли на ветеранов: максимально медийный Пике даже отменил участие в ток-шоу, чтобы полностью сконцентрироваться на футболе.

Хави и Жерар Пике Фото: Getty Images

На вопрос о тактическом рисунке «Барселоны» Эрнандес не дал четкого ответа. По его мнению, совершенно неважно, по какой схеме играет команда – если игроки понимают стиль и требования игры, они смогут проявить себя в любой формации. В отличие от Микеля Артеты или Олега Кононова, Хави не кричит о возвращении легендарного стиля или намерении доминировать над соперниками, чтобы те покидали поле в слезах. Он вообще не особо распространялся о стиле после назначения на пост тренера. Во главе пирамиды Эрнандес опять ставит дисциплину, которая напрочь отсутствовала при Эрнесто Вальверде и Кике Сетьене.

Он рассчитывает, что золотая молодежь «Барсы» поддержит его. И судя по количеству янгстеров на квадратный метр с «Эспаньолом» – у Хави нет повода разочароваться. С первых минут дерби начали Гави, Нико, Эрик Гарсия и 17-летний дебютант Ильяс Ахомаш, который растерзал правый фланг дриблингом и чуть не открыл счет в первом тайме.

В тактическом плане «Барселона» не претендует на революцию: излюбленные 4-3-3, тройка защитников при билд-апе, фулбеки и вингеры чередуют широкие позиции, а Мемфис Депай открывает пространство для партнеров в роли ложной девятки. Но Хави уверен, что у команды лучший состав в мире, который сможет раскрыться лишь с жесткой рукой главного тренера и при тотальной дисциплине. Осталось только донести это до Дембеле.

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