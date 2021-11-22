Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес продолжает искать варианты для усиления состава «сине-гранатовых». В команду свободным агентом уже вернулся Дани Алвес, а теперь зреет еще один трансфер. Хави хочет подписать нападающего, но понимает финансовое положение клуба. Похоже, испанский коуч нашел идеальный вариант в бывшем клубе. Кто такой Багдад Бунеджа и почему он достоин играть в «Барселоне»?

Что о нем надо знать?

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Алжирскому нападающему уже 29 лет. Багдад начинал карьеру на родине, где представлял команду «Оран». Дальше были еще один местный клуб «Эль-Гаррах» и команда из Туниса «Этюаль дю Сахель». В Тунисе Бунеджа дважды брал местный Кубок, а еще выигрывал Кубок Конфедерации CAF (аналог Лиги Европы).

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Однако по-настоящему раскрылся форвард как раз в «Аль-Садде» – туда он переехал в 2015 году всего за 3,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt сейчас оценивает Бунеджаха уже в шесть миллионов, да и достижений у него прибавилось. В Катаре Багдад пять раз становился лучшим бомбардиром команды. Статистика форварда действительно поражает. За 108 игр в «Аль-Садде» Бунеджа наколотил 128 мячей. В среднем Багдад кладет больше одного мяча за игру – уровень праймовых Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В прошлом сезоне алжирец стал лучшим бомбардиром чемпионата Катара с 21 забитым мячом. В 9 матчах нынешнего розыгрыша он забил 11 раз.

Багдад Бунедж Фото: Getty Images

Вдобавок именно после переезда в катарский клуб Бунеджа смог окончательно закрепиться в сборной Алжира. Он выступил на олимпийском турнире в Рио-2016 и двух Кубках африканских наций: 2017 и 2019. Второй КАН стал его звездным часом: алжирцы во второй раз в истории (впервые в 1990-м) стали континентальными чемпионами, а Бунеджа забил победный (и единственный) мяч в финале против Сенегала (1:0).

Багдад Бунеджа с трофеем после победы Алжира в Кубке африканских наций-2019 Фото: Getty Images

Сам футболист неоднократно в различных интервью рассказывал прессе о своей мечте – попробовать себя в Европе.

Мои амбиции – это Европа. Я хочу сравнить себя с другими. Еще я хочу участвовать в ЧМ-2022 с Алжиром. У меня не было возможности сыграть на чемпионате мира, а это мечта любого футболиста

Кажется, судьба приготовила алжирцу подарок, Хави на полном серьезе собирается просить о трансфере президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади тоже не считает такой переход чем-то несбыточным: «Нынешняя «Барса» – это совсем не «Барселоны» Месси, Хави и Иньесты. Я не знаю, раздумывает ли Хави о том, чтобы купить его в «Барселону», но я точно знаю, что Багдад ему очень нравится.

Багдад творит невероятные вещи. Хави знает его лучше, чем. Возможно, Багдад для него вариант №1 или №2».

Сам Хави особо отметил парня в последнем интервью перед уходом в «Барселону»:

Перед приездом в «Аль-Садд» я, честно говоря, понятия не имел, кто такой Багдад Бунеджа. На мой взгляд, это топ-нападающий. Топовая девятка.

Кто еще претендует на Бунеджу?

Алжирский бомбардир мог уехать в Европу еще зимой 2020 года. Тогда на него претендовали «Марсель», «Лестер» и «Лидс». Ответом на это стало продление контракта с «Аль-Саддом» до 2024 года. «Аль-Садд» не привлекла даже возможная выручка в 10 миллионов евро, о которой ходили слухи. Говорят, самого Бунеджи в Англии пока смутила зарплата.

Выступать за «Барселону» под руководством Хави Бунеджа вряд ли откажется. Багдад успел поиграть с легендой «сине-гранатовых» и сдружился с ним, когда тот стал тренером «Аль-Садда».

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