Утром шестого ноября «Барселона» официально объявила Хави новым главным тренером. Культовый полузащитник сменил на посту провалившегося Кумана, с которым «Барса» встретила тяжелый кризис и не справилась. Эрнандес стал 15-м тренером каталонцев в XXI веке, которых можно расположить в топе от хужшего к лучшему.

Кике Сетьен (январь 2020 – август 2020)

Ad

Кике Сетьен, тренер «Барселоны» Фото: Getty Images

Чемпионат Испании Хави устроил революцию в «Барсе». Ввел жесткие правила и сменил медштаб 21/11/2021 В 05:20

25 матчей: 16 побед, пять поражений, четыре ничьи. Процент побед – 64.

По приходе в «Барсу» от испанца ждали возвращения доминирующего стиля, но в итоге тренер продержался всего полгода. С ним каталонцы закончили Ла Лигу на втором месте, но феерически провалились в Лиге чемпионов. Сетьен пролез в четвертьфинал, где получил от «Баварии» унизительные 2:8. После столь оглушительного провала ни о каком продолжении работы на «Камп Ноу» не могло быть и речи.

Лоренцо Серра Феррер (май 2000 – апрель 2001)

51 матч: 25 побед, 12 поражений, 14 ничьих. Процент побед – 49.

Испанец подхватил «Барселону» к сезону-2000/01, но не справился и был уволен после 31-го тура. К этому времени клуб сполз на пятую строчку и рисковал остаться без Лиги чемпионов. После увольнения Феррера каталонцы в последнем туре выковали четвертое место и залетели в главный еврокубок. Слабый результат оказался успехом на фоне тренерства Лоренцо: при нем «сине-гранатовые» первую половину сезона перемещались по всей первой десятке и лишь к 16-му туру закрепились в топ-4. Серра Феррер не справился с работой в топ-клубе и не продержался даже год.

Карлес Решак (апрель 2001 – июнь 2002)

66 матчей: 31 победа, 17 поражений, 18 ничьих. Процент побед – 47.

Испанца подняли для спасения сезона-2000/01, хотя до этого он только ассистировал в 1990-х, несколько месяцев служил исполняющим обязанности, а самостоятельно проработал лишь в Японии, правда, меньше года. Главные успехи Решака в «Барсе» связаны с должностью скаута – это он отыскал в Аргентине Лионеля Месси. Карлес чудом заскочил в ЛЧ в сезоне-2000/01 и остался тренером на весь следующим розыгрыш. Испанец завершил его на той же позиции (четвертое место), после чего вернулся к поиску талантливых игроков.

Радомир Антич (февраль 2003 – июнь 2003)

24 матча: 12 побед, четыре поражения, восемь ничьих. Процент побед – 50.

Серб вытащил сезон-2002/03: возглавил «Барсу» перед 21-м туром и с унизительной 15-й позиции поднял на шестую, принесшую билет в Кубок УЕФА. Но Антича не оставили, ведь в клубе искали перспективного специалиста на годы вперед и уже договорились с его преемником. Радомир вряд ли подходил на долговременного тренера «Барселоны»: он поработал в мадридских «Реале» и «Атлетико», но не отличался трофейностью – взял только чемпионство и кубок с «индейцами».

Роналд Куман (август 2020 – октябрь 2021)

Роналд Куман, «Барселона» Фото: Getty Images

67 матчей: 40 побед, 16 поражений, 11 ничьих. Процент побед – 60.

Голландец – самый свежий кейс тренера, которого мечтали поскорее увидеть безработным. При нем «Барселона» окончательно трансформировалась в унылую команду, которая при мрачной игре с трудом добывает результат. За полтора года в Каталонии Куман взял только Кубок Испании. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Роналд улетел уже в 1/8 финала после поражения «ПСЖ» (1:4 и 1:1). В этом с трудом боролся за плей-офф. Провалы сезона-2021/22 и стали причиной увольнения голландца. В Ла Лиге «Барса» остановилась девятом месте на серии из двух поражений подряд. После его увольнения фаны «Барсы» ликовали, ведь команду возглавил легендарный Хави.

Херардо Мартино (июль 2013 – май 2014)

59 матчей: 40 побед, восемь поражений, 11 ничьих. Процент побед – 68.

Мартино стал неожиданным выбором руководства «сине-гранатовых», ведь до «Барсы» никогда не работал в Европе. Аргентинец сменил Тито Виланову в «Барселоне», но всего, чего добился в клубе – это победа в Суперкубке Испании. Чемпионство каталонцы уступили «Атлетико», а в Лиге чемпионов впервые с 2007 года не дошли даже до полуфинала: отлетели в 1/4 финала «Атлетико» (1:2), который в итоге добрался до финала. Самым запоминающимся в каталонской карьере Херардо оказался всеобщий шок от его назначения – даже Месси в общении с медиа с трудом скрывал изумление.

Луи ван Гал (июнь 1997 – май 2000 и май 2002 – январь 2003)

200 матчей: 112 побед, 52 поражения, 36 ничьих. Процент побед – 56.

Первый приход Ван Гала в «Барселону» оказался противоречивым. Голландец неплохо начал: в первый же сезон (1997/98) взял чемпионство и Кубок Испании. Следующий розыгрыш Ла Лиги тоже оказался победным, но дальше начались трудности. Луи перетаскивал все больше соотечественников в «Барселону», создавая в Каталонии маленькую Голландию. Вместе с этим он душил латиноамериканских звезд и устраивал тоталитарные правила. В мае 2000-го его в первый раз выгнали из «Барсы».

Второе пришествие Ван Гала в «Барсу» оказалось провальным: голландца вышвырнули из клуба прямо по ходу сезона-2002/03, после 19-го тура. К тому моменту каталонцы, выдавшие относительно неплохой старт, свалились на 12-е место и не побеждали три тура подряд. Вдобавок Луи окончательно очерствел и рассорился с игроками и прессой. После увольнения Железного тюльпана «сине-гранатовые» расцвели и закончили сезон шестыми.

Тито Виланова (июнь 2012 – июль 2013)

Тито Виланова Фото: Imago

44 матча: 33 победы, пять поражений, шесть ничьих. Процент побед – 75

Тито Виланова стал преемником Пепа Гвардиолы, а до этого работал его ассистентом. Но испанцу с трудом удалось сохранить мощную команду. Виланова оказался не таким скилловым тренером (что нормально), но вдобавок его отвлекала от работы болезнь – злокачественная опухоль околоушной железы. По ходу сезона-2012/13 испанец несколько раз отлучался для прохождения лечения и оставлял команду. В итоге Виланова все же выиграл чемпионство в борьбе с «Реалом» Жозе Моуринью и ушел в отставку. 25 апреля 2014 года онкология все-таки победила 45-летнего испанца.

Эрнесто Вальверде (май 2017 – январь 2020)

145 матчей: 97 побед, 16 поражений, 32 ничьи. Процент побед – 67.

С испанцем «Барселона» поначалу уверенно справлялась в домашних турнирах: выиграла два чемпионства, Кубок и Суперкубок Испании. Но в Лиге чемпионов Вальверде оформил два запоминающихся вылета. В сезоне-2017/18 «Барса» отлетела от «Ромы» в четвертьфинале, хотя выиграла первый матч 4:1 – на выезде каталонцы сгорели 0:3. В следующем розыгрыше «Барса» катапультировалась из турнира после полуфинала: слив на «Энфилде» 0:4 перечеркнул домашнюю победу 3:0. Больше заходов в плей-офф ЛЧ у Эрнесто не было, ведь зимой 2020-го его попросили на выход.

Луис Энрике (май 2014 – май 2017)

Луис Энрике, «Барселона» Фото: Imago

181 матч: 138 побед, 21 поражение, 22 ничьи. Процент побед – 76.

Испанец принес «Барселоне» последнюю победу в Лиге чемпионов. Луис взял еврокубок в первом же сезоне (2014/15) в клубе и оформил требл – первый и последний после эры Гвардиолы. Далее выиграл еще немало трофеев: два чемпионства, три Кубка Испании, по Суперкубку УЕФА и Испании, плюс один Клубный чемпионат мира. Провальным оказался только сезон-2016/17, но это стоило Энрике работы. В Ла Лиге «Барса» весь сезон преследовала «Реал», но не выдержала гонки, отстав на финише на три балла. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» совершили легендарный камбэк с «ПСЖ» в 1/8 финала, но крупно вылетели от «Ювентуса» в следующем раунде (0:3). В конце сезона тренер просто не продлил контракт.

Франк Райкард (июнь 2003 – июнь 2008)

272 матча: 159 побед, 50 поражений, 63 ничьи. Процент побед – 58.

При голландце наступила первая трофейная эпоха «сине-гранатовых» в XXI веке, хотя до этого неопытный тренер не очень удачно командовал в роттердамской «Спарте» и сборной Нидерландов – маловато опыта для топ-клуба. Но в Каталонии Райкард создал невероятную команду, с которой взял пять титулов: по два чемпионства и Кубка и одну ЛЧ. Тренер собрал фантастическое нападение с Деко, Роналдиньо и Самюэлем Это'О, плюс генерировал в состав молодого Месси. Однако Франк оказался слишком зависимым от настроя игроков. Добившись триумфа в Лиге чемпионов-2005/06, лидеры зазвездились и перестали выкладываться. После пяти качественных лет в клубе Франк ушел в отставку.

Хосеп Гвардиола (июнь 2008 – июнь 2012)

Пеп Гвардиола в «Барселоне» после победы в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

247 матчей: 179 побед, 21 поражение, 47 ничьих. Процент побед – 72.

Сменщик Райкарда сотворил еще более крутую команду и вывел игру и результаты «Барселоны» в космос. Главная ачивка Пепа – победа в 2009 году во всех шести турнирах, в которых участвовал клуб. Всего за несколько месяцев он пересобрал сдавший при предшественнике механизм: расстался с несколькими футболистами, включая бросившего играть Роналдиньо, и добавил новых, в основном из резервной команды. За четыре года тренерства Гвардиола взял с «Барсой» кучу трофеев: три чемпионства, два Кубка и три Суперкубка Испании, по две ЛЧ, Суперкубка УЕФА и Клубных чемпионата мира. «Барселону» Гвардиолы считают, возможно, самой сильной командой в истории. Уход тренера в 2012-м стал неожиданностью – ему потребовался небольшой отпуск.

Лига чемпионов УЕФА В футболе снова закрывают трибуны. Под ударом «Бавария» и «Барса» 20/11/2021 В 10:43