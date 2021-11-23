Утром шестого ноября «Барселона» официально объявила Хави новым главным тренером. Культовый полузащитник сменил на посту провалившегося Кумана, с которым «Барса» встретила тяжелый кризис и не справилась. Эрнандес стал 15-м тренером каталонцев в XXI веке, которых можно расположить в топе от хужшего к лучшему.
Кике Сетьен (январь 2020 – август 2020)
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Кике Сетьен, тренер «Барселоны»
Фото: Getty Images
Чемпионат Испании
Хави устроил революцию в «Барсе». Ввел жесткие правила и сменил медштаб
25 матчей: 16 побед, пять поражений, четыре ничьи. Процент побед – 64.
По приходе в «Барсу» от испанца ждали возвращения доминирующего стиля, но в итоге тренер продержался всего полгода. С ним каталонцы закончили Ла Лигу на втором месте, но феерически провалились в Лиге чемпионов. Сетьен пролез в четвертьфинал, где получил от «Баварии» унизительные 2:8. После столь оглушительного провала ни о каком продолжении работы на «Камп Ноу» не могло быть и речи.
Лоренцо Серра Феррер (май 2000 – апрель 2001)
51 матч: 25 побед, 12 поражений, 14 ничьих. Процент побед – 49.
Испанец подхватил «Барселону» к сезону-2000/01, но не справился и был уволен после 31-го тура. К этому времени клуб сполз на пятую строчку и рисковал остаться без Лиги чемпионов. После увольнения Феррера каталонцы в последнем туре выковали четвертое место и залетели в главный еврокубок. Слабый результат оказался успехом на фоне тренерства Лоренцо: при нем «сине-гранатовые» первую половину сезона перемещались по всей первой десятке и лишь к 16-му туру закрепились в топ-4. Серра Феррер не справился с работой в топ-клубе и не продержался даже год.
Карлес Решак (апрель 2001 – июнь 2002)
66 матчей: 31 победа, 17 поражений, 18 ничьих. Процент побед – 47.
Испанца подняли для спасения сезона-2000/01, хотя до этого он только ассистировал в 1990-х, несколько месяцев служил исполняющим обязанности, а самостоятельно проработал лишь в Японии, правда, меньше года. Главные успехи Решака в «Барсе» связаны с должностью скаута – это он отыскал в Аргентине Лионеля Месси. Карлес чудом заскочил в ЛЧ в сезоне-2000/01 и остался тренером на весь следующим розыгрыш. Испанец завершил его на той же позиции (четвертое место), после чего вернулся к поиску талантливых игроков.
Радомир Антич (февраль 2003 – июнь 2003)
24 матча: 12 побед, четыре поражения, восемь ничьих. Процент побед – 50.
Серб вытащил сезон-2002/03: возглавил «Барсу» перед 21-м туром и с унизительной 15-й позиции поднял на шестую, принесшую билет в Кубок УЕФА. Но Антича не оставили, ведь в клубе искали перспективного специалиста на годы вперед и уже договорились с его преемником. Радомир вряд ли подходил на долговременного тренера «Барселоны»: он поработал в мадридских «Реале» и «Атлетико», но не отличался трофейностью – взял только чемпионство и кубок с «индейцами».
Роналд Куман (август 2020 – октябрь 2021)
Роналд Куман, «Барселона»
Фото: Getty Images
67 матчей: 40 побед, 16 поражений, 11 ничьих. Процент побед – 60.
Голландец – самый свежий кейс тренера, которого мечтали поскорее увидеть безработным. При нем «Барселона» окончательно трансформировалась в унылую команду, которая при мрачной игре с трудом добывает результат. За полтора года в Каталонии Куман взял только Кубок Испании. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Роналд улетел уже в 1/8 финала после поражения «ПСЖ» (1:4 и 1:1). В этом с трудом боролся за плей-офф. Провалы сезона-2021/22 и стали причиной увольнения голландца. В Ла Лиге «Барса» остановилась девятом месте на серии из двух поражений подряд. После его увольнения фаны «Барсы» ликовали, ведь команду возглавил легендарный Хави.
Херардо Мартино (июль 2013 – май 2014)
59 матчей: 40 побед, восемь поражений, 11 ничьих. Процент побед – 68.
Мартино стал неожиданным выбором руководства «сине-гранатовых», ведь до «Барсы» никогда не работал в Европе. Аргентинец сменил Тито Виланову в «Барселоне», но всего, чего добился в клубе – это победа в Суперкубке Испании. Чемпионство каталонцы уступили «Атлетико», а в Лиге чемпионов впервые с 2007 года не дошли даже до полуфинала: отлетели в 1/4 финала «Атлетико» (1:2), который в итоге добрался до финала. Самым запоминающимся в каталонской карьере Херардо оказался всеобщий шок от его назначения – даже Месси в общении с медиа с трудом скрывал изумление.
Луи ван Гал (июнь 1997 – май 2000 и май 2002 – январь 2003)
200 матчей: 112 побед, 52 поражения, 36 ничьих. Процент побед – 56.
Первый приход Ван Гала в «Барселону» оказался противоречивым. Голландец неплохо начал: в первый же сезон (1997/98) взял чемпионство и Кубок Испании. Следующий розыгрыш Ла Лиги тоже оказался победным, но дальше начались трудности. Луи перетаскивал все больше соотечественников в «Барселону», создавая в Каталонии маленькую Голландию. Вместе с этим он душил латиноамериканских звезд и устраивал тоталитарные правила. В мае 2000-го его в первый раз выгнали из «Барсы».
Второе пришествие Ван Гала в «Барсу» оказалось провальным: голландца вышвырнули из клуба прямо по ходу сезона-2002/03, после 19-го тура. К тому моменту каталонцы, выдавшие относительно неплохой старт, свалились на 12-е место и не побеждали три тура подряд. Вдобавок Луи окончательно очерствел и рассорился с игроками и прессой. После увольнения Железного тюльпана «сине-гранатовые» расцвели и закончили сезон шестыми.
Тито Виланова (июнь 2012 – июль 2013)
Тито Виланова
Фото: Imago
44 матча: 33 победы, пять поражений, шесть ничьих. Процент побед – 75
Тито Виланова стал преемником Пепа Гвардиолы, а до этого работал его ассистентом. Но испанцу с трудом удалось сохранить мощную команду. Виланова оказался не таким скилловым тренером (что нормально), но вдобавок его отвлекала от работы болезнь – злокачественная опухоль околоушной железы. По ходу сезона-2012/13 испанец несколько раз отлучался для прохождения лечения и оставлял команду. В итоге Виланова все же выиграл чемпионство в борьбе с «Реалом» Жозе Моуринью и ушел в отставку. 25 апреля 2014 года онкология все-таки победила 45-летнего испанца.
Эрнесто Вальверде (май 2017 – январь 2020)
145 матчей: 97 побед, 16 поражений, 32 ничьи. Процент побед – 67.
С испанцем «Барселона» поначалу уверенно справлялась в домашних турнирах: выиграла два чемпионства, Кубок и Суперкубок Испании. Но в Лиге чемпионов Вальверде оформил два запоминающихся вылета. В сезоне-2017/18 «Барса» отлетела от «Ромы» в четвертьфинале, хотя выиграла первый матч 4:1 – на выезде каталонцы сгорели 0:3. В следующем розыгрыше «Барса» катапультировалась из турнира после полуфинала: слив на «Энфилде» 0:4 перечеркнул домашнюю победу 3:0. Больше заходов в плей-офф ЛЧ у Эрнесто не было, ведь зимой 2020-го его попросили на выход.
Луис Энрике (май 2014 – май 2017)
Луис Энрике, «Барселона»
Фото: Imago
181 матч: 138 побед, 21 поражение, 22 ничьи. Процент побед – 76.
Испанец принес «Барселоне» последнюю победу в Лиге чемпионов. Луис взял еврокубок в первом же сезоне (2014/15) в клубе и оформил требл – первый и последний после эры Гвардиолы. Далее выиграл еще немало трофеев: два чемпионства, три Кубка Испании, по Суперкубку УЕФА и Испании, плюс один Клубный чемпионат мира. Провальным оказался только сезон-2016/17, но это стоило Энрике работы. В Ла Лиге «Барса» весь сезон преследовала «Реал», но не выдержала гонки, отстав на финише на три балла. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» совершили легендарный камбэк с «ПСЖ» в 1/8 финала, но крупно вылетели от «Ювентуса» в следующем раунде (0:3). В конце сезона тренер просто не продлил контракт.
Франк Райкард (июнь 2003 – июнь 2008)
272 матча: 159 побед, 50 поражений, 63 ничьи. Процент побед – 58.
При голландце наступила первая трофейная эпоха «сине-гранатовых» в XXI веке, хотя до этого неопытный тренер не очень удачно командовал в роттердамской «Спарте» и сборной Нидерландов – маловато опыта для топ-клуба. Но в Каталонии Райкард создал невероятную команду, с которой взял пять титулов: по два чемпионства и Кубка и одну ЛЧ. Тренер собрал фантастическое нападение с Деко, Роналдиньо и Самюэлем Это'О, плюс генерировал в состав молодого Месси. Однако Франк оказался слишком зависимым от настроя игроков. Добившись триумфа в Лиге чемпионов-2005/06, лидеры зазвездились и перестали выкладываться. После пяти качественных лет в клубе Франк ушел в отставку.
Хосеп Гвардиола (июнь 2008 – июнь 2012)
Пеп Гвардиола в «Барселоне» после победы в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images
247 матчей: 179 побед, 21 поражение, 47 ничьих. Процент побед – 72.
Сменщик Райкарда сотворил еще более крутую команду и вывел игру и результаты «Барселоны» в космос. Главная ачивка Пепа – победа в 2009 году во всех шести турнирах, в которых участвовал клуб. Всего за несколько месяцев он пересобрал сдавший при предшественнике механизм: расстался с несколькими футболистами, включая бросившего играть Роналдиньо, и добавил новых, в основном из резервной команды. За четыре года тренерства Гвардиола взял с «Барсой» кучу трофеев: три чемпионства, два Кубка и три Суперкубка Испании, по две ЛЧ, Суперкубка УЕФА и Клубных чемпионата мира. «Барселону» Гвардиолы считают, возможно, самой сильной командой в истории. Уход тренера в 2012-м стал неожиданностью – ему потребовался небольшой отпуск.
«Барселону» Райкарда несправедливо забыли. Команду Франка затмила машина Гвардиолы, хотя голландец многое сделал для преемника.
Хави только заступил на пост тренера «Барселоны», но уже стал для фанатов мессией. Он возродит атакующую игру каталонцев и станет для клуба новым Гвардиолой.
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