Уголовный процесс по знаменитому делу Карима Бензема и Матьё Вальбуэна наконец завершился. Суд Версаля признал форварда «Реала» и сборной Франции виновным в соучастии в попытке шантажа интимным видео.

Как проходило заседание, с чего начался процесс и какие последствия ждут Бензема? Ответы на все вопросы – ниже.

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Какое наказание требовало обвинение?

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Судебное заседание по делу о предполагаемом соучастии в шантаже Вальбуэна началось 21 октября. Прокурора запросила для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно. Помимо этого обвинение потребовало наложить на форварда штраф в размере 75 тысяч евро.

Матьё Вальбуэна и Карим Бензема Фото: Getty Images

Антуан Вей, адвокат Карима Бензема, остался недоволен требованиями прокуратуры – он заявил, что уголовное преследование его клиента должно быть прекращено.

«Дело целиком построено на чувствах предполагаемой жертвы – Матьё Вальбуэна. Умышленный элемент правонарушения, а именно соучастие в попытке шантажа, не доказан. Можно задаться вопросом, что на самом деле интересует французов в этом деле? Секс? Деньги? Футбол? В любом случае, это не должно быть предметом судебных разбирательств.

Если возвращаясь к телефонному разговору между Бензема и его другом детства Каримом Зенати, в котором они высмеивали Вальбуэна, то да, он не был доброжелательным. Но это не уголовное преступление. Я, Антуан Вей, прошу снять все обвинения со своего клиента», – приводит слова Вея Le Point.

Что получил Бензема?

Впрочем, слова адвоката французского нападающего не убедили суд – Карим Бензема был признан виновным в пособничестве при попытке шантажа. Суд посчитал, что футболист не осознавал преступный характер своих действий.

Бензема получил максимально возможное наказание по этому делу – игрока приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро. Также Карим должен выплатить Вальбуэна 80 тысяч евро, 1 евро за моральный ущерб и тысячу евро Федерации футбола Франции на покрытие расходов, понесенных во время судебного процесса. Адвокаты игрока уже заявили, что готовятся подавать апелляцию.

Матьё Вальбуэна и Карим Бензема Фото: Getty Images

Помимо Бензема по делу о шантаже судили еще четырех человек. Друг детства футболиста Карим Зенати приговорен к 15 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере трех тысяч евро. Юнес Хуасс, участвовавший в телефонных переговорах с Вальбуэна, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения условно.

Аксель Анго, которому Матьё доверил свой телефон, получил 2 года тюрьмы. Мустафа Зуауи, которого следствие называло мозгом всей операции, получил 2,5 года тюрьмы и штраф в размере трех тысяч евро.

Карим не присутствовал на оглашении приговора суда Версаля, поскольку находится в Тирасполе и готовится сыграть за «Реал» в матче Лиги чемпионов с «Шерифом». Как уточняет RMC Sport, отсутствие форварда на судебном слушании, похоже, имело большое значение при вынесении вердикта. Ожидалось, что Бензема будет присутствовать на суде по видеозвонку.

Бензема продолжит играть за сборную?

Еще в начале ноября президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре в интервью Le Parisien заверил, что 33-летнего форварда не исключат из сборной Франции независимо от решения суда.

Карим Бензема, Франция Фото: Getty Images

После оглашения приговора Ле Гре в интервью L'Equipe подтвердил свои слова: «Я не знаю, что решат Карим и его адвокаты, будут ли они подавать апелляцию или нет. Но что касается Федерации, то никаких изменений нет – игрок остается доступным для вызова в сборную Франции.

Он не играл за национальную команду в течение нескольких лет. Это наказание ничего не меняет – его по-прежнему можно вызвать. Даже если он не подаст апелляцию. У него есть право делать свою работу. Мы можем ошибиться, получить условный срок и вернуться к работе.

Я доволен игроком. Он эффективен, он ведет себя отлично. Если Дидье Дешам захочет его вызвать, Федерация не будет препятствовать. Нет никаких проблем с тем, чтобы он продолжал играть за сборную Франции».

Как отреагировал Вальбуэна?

Адвокат полузащитника «Олимпиакоса» Дидье Дома заявил, что Матье удовлетворен итогами судебного процесса.

«Он получил спортивный ущерб, который было невозможно исправить. Он выдержал это испытание с мужеством, осмотрительностью и честностью. Мы довольны тем, что его статус жертвы был признан. Мой клиент прежде всего ожидал признания его статуса жертвы. Он добился этого, он доволен, и не ждет ни от кого извинений», – заявил Дома.

Бензема, Вальбуэна Фото: Getty Images

С чего началась история?

Громкое дело Матье Вальбуэна и Карима Бензема о шантаже миниатюрного полузащитника тянется с 2015 года. Группа вымогателей потребовала у экс-игрока сборной Франции крупное денежное вознаграждение в обмен на интимное видео с его участием. Одним из этих людей был друг детства Бензема – Карим Зенати.

Следствие считает, что Карим в 2015 году действовал как посредник, склоняя Матье к тому, чтобы он заплатил шантажистам. Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от сборной Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду почти 6 лет и пропустил победный ЧМ-2018.

Карим всегда считал себя невиновным. Начиная с 2015 года он несколько раз оспаривал дело в апелляционных инстанциях. Но в декабре 2020-го Карим потерпел фиаско в Кассационном суде – высшей судебной инстанции Франции. После этого против него и еще пяти фигурантов шантажа было открыто уголовное дело.

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Источники: Le Point, RMC Sport, Le Parisien

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