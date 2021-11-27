Винисиус Жуниор собирается продлить контракт с мадридским «Реалом». Боссы клуба понимают, что Винисиус – настоящее и будущее «бланкос». Футболист очень активен на старте сезона и счастлив в Мадриде. В лице бразильского форварда руководство «Реала» нашло игрока, который сможет предложить им как спортивную, так и финансовую мощь. Именно это ищет мадридская команда после ухода Криштиану Роналду. Но идиллии очень хочет помешать «Пари Сен-Жермен». Парижане не могут договориться о продлении Килианом Мбаппе и срочно ищут ему замену.

Что шейхи предлагали Винисиусу?

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Французский клуб хочет подписать нового молодого и перспективного футболиста, так как не может договориться с Килианом Мбаппе о новом контракте и наверняка потеряет его летом бесплатно. Интересно, что именно в мадридском «Реале», куда хочет сбежать француз, «ПСЖ» нашел подходящий вариант. Винисиус Жуниор показался идеальным преемником Килиану. Трансфер бразильца – желание самого президента «Пари Сен-Жермен» Нассера аль-Хелайфи, но «Реал» уже принял решение. Клуб не отпустит хавбека ни за какую сумму.

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Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Сейчас Винисиус получает около 3,3 млн евро в год без учета солидных испанских налогов. По новому контакту с «Реалом» его зарплата может вырасти до десяти миллионов евро в год. «ПСЖ», пытаясь сорвать переговоры и заставить Винисиуса дождаться истечения срока действующего контракта в 2024 году, предлагал футболисту соглашение с огромными суммами. 17 млн евро в год – космические деньги для молодой звезды, учитывая его нынешнюю зарплату в Испании.

«Реал» в свою очередь абсолютно спокоен, так как Винисиус неоднократно давал понять, что деньги для него не в приоритете. Он хочет добиться успеха в Мадриде и войти в историю клуба, проведя в команде всю карьеру.

Раньше, когда «Реал» и «ПСЖ» еще пытались договориться о трансфере Мбаппе, о Винисиусе неоднократно заходила речь. Предлагалось включить его в сделку, но президент «бланкос» Флорентино Перес считал бразильца неприкасаемым и не давал добро на его уход, даже когда у хавбека не шли дела. Был период, когда у футболиста начались проблемы с дисциплиной, которые бесили Зидана – тогда дядюшка Фло вступился за Винисиуса и все равно не позволил выставить игрока на продажу. Сейчас отношения между клубом и игроком практически идеальны.

Винисиус Фото: Getty Images

«Реал» продлевает игрока раньше времени?

Несмотря на то, что «Реал Мадрид» обычно начинает переговоры о продлении контрактов примерно за два года до истечения срока их действия, для Винисиуса сделано исключение. И не только для него. Прошлым летом «бланкос» продлили сотрудничество с Тибо Куртуа до 2027 года, хотя подписали бельгийца в 2018 году на шесть лет. Боссы мадридцев дали понять бразильцу, что считают его одним из важнейших игроков в нынешнем «Реале» и оказали ему полное доверие. Тот ответил клубу взаимностью.

На старте сезона-2021/22 Винисиус забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах, так что его текущая стоимость превысила 45 миллионов евро. В свете последних событий «Реал» готов превратить Винисиуса в одного из самых высокооплачиваемых игроков в составе и одновременно повысить сумму отступных до космической отметки в 700 миллионов евро.

«Я очень спокоен, потому что впереди еще много времени. Конечно, я хочу продлить соглашение. Я хочу остаться здесь надолго, но я очень спокойно отношусь к этому. Контракт, который у меня сейчас есть, – это тот, который у меня был, когда мне было 16 лет. Не имеет значения, когда я собираюсь продлить контракт или сколько я собираюсь зарабатывать. Важно полное удовлетворение от того, что сейчас я в лучшем клубе в мире», – спокойно отреагировал Винисиус на вопросы журналистов.

Винисиус, «Реал» Фото: Getty Images

Если летом все планы Флорентино Переса воплотятся в жизнь и Килиан Мбаппе переедет в Ла Лигу, «Реал» станет командой двух, может быть, самых талантливых футболистов в мире. Их объединение на обновленном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне только поспособствует укреплению и без того мощного бренда клуба. Пока ясно одно – «Реал Мадрид» собирает «галактикос» 3.0, чтобы вернуться на вершину европейского футбола. И Винисиус будет играть в этом великом камбэке важнейшую роль.

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