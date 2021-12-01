«Барселона» намерена усилиться в зимнее трансферное окно и приобрести форварда «Зальцбурга» Карима Адейеми.
Каталонский клуб предложил за 19-летнего игрока сборной Германии 40 миллионов евро.
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Однако на футболиста серьезно претендует и дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» предложило за Адейеми меньшую сумму – 35 млн, но немецкий клуб готов платить ему более высокую зарплату.
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Ранее стало известно, что Адейеми также интересуются «Реал», «Атлетико», «ПСЖ» и «Интер». В 15 матчах текущего чемпионата Австрии на счету нападающего 11 голов и 1 ассист.
Хави нашел уже один вариант замены Агуэро. Это форвард «Аль-Садда» со статой Месси.
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Источник: Sport.es
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