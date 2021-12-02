Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев стал одним из главных героев матча 1/64 финала Кубка Испании против «Утрильяса».
При счете 1:0 в пользу «летучих мышей» судья назначил пенальти. Черышев подошел к 11-метровой отметке, но вратарь угадал направление полета мяча. К счастью для Дениса, отскок получился удобным для одноклубника Юнуса Мусаха, который удвоил преимущество.
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