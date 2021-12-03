Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о попытках клуба продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле. Он считает, что футболист играет лучше, чем Килиан Мбаппе, нацеленный на переход в «Реал».
«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, и он хочет остаться. Мы тоже хотим, чтобы Усман продолжил выступать, он отличный игрок. Эта ситуация требуют переговоров с агентами, которые хотят лучшего соглашения для футболиста. Я в восторге от Дембеле. Как игрок он превосходит Мбаппе», – приводит слова Лапорты из интервью для TV3 Marca.
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