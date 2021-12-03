Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об институциональных и экономических вопросах, таких как выявление потребности клуба в размере от 30 до 40 миллионов евро за право владения на название «Камп Ноу» и влиянии ухода Месси.

О правах на название «Камп Ноу»: «У нас есть как минимум 5 предложений. Мы хотели бы получать от 30 до 40 миллионов евро в год. Такие контракты обычно заключаются на 10-15 лет».

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О титульном спонсоре: «Мы хотели бы разобраться с этим до конца года или в начале 2022 года. Nike нужно время, чтобы изготовить форму, а контракт с Rakuten заканчивается. У нас хорошие отношения с Rakuten, мы можем продлить контракт, но есть и другие компании, предлагающие больше. А сумма имеет значение».

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Об обесценивании «Барсы» после ухода Месси: «Летом некоторые инвесторы отказались от контрактов после ухода Лионеля. Но опросы, которые мы сейчас проводим, говорят о том, что люди снова в восторге от «Барсы» после Месси., в том числе инвесторы».

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