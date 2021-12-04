Главный тренер «Барселоны» Хави оценил важность матча против «Бетиса» в 16-м туре Ла Лиги.

«Это финал. Я не заглядываю дальше этих выходных – для нас важна каждая встреча. Эта неделя – самая важная. Но потом нас ждет следующая – независимо от того, что произойдет в Мюнхене. Это «Барса», поэтому результат здесь требуют каждый день.

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В январе и феврале у нас тоже будут важные недели, и вы снова зададите мне тот же вопрос. У нас не будет отдыха до ухода в отпуск. Мы не можем позволить себе расслабиться. «Барса» – самый сложный клуб мира. Каталонцы очень требовательны – нам недостаточно просто выигрывать, мы должны хорошо играть. Мы придаем большое значение победе над «Вильярреалом», это словно выигранный трофей. Но требования – это нормально. Для этого мы и тренируемся.

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«Барса» хочет выигрывать все и всегда – время покажет, где мы окажемся в итоге. Нужно побеждать снова и снова. «Барса» – команда, созданная для побед и конкуренции в турнирах. Главная цель – побеждать, мы с президентом солидарны в этом», – сказал Хави на пресс-конференции.

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Источник: Mundo Deportivo

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