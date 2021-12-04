4 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Вильярреалом», закончившийся победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч еще на 16-й минут забил Лукас Окампос.

На 80-й минуте «желтая субмарина» получила идеальнейший момент спасти встречу. Однако форвард сборной Испании Жерар Морено, оказавшийся перед пустыми воротами, пробил в сторону.

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