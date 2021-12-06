Нападающий «Сельты» Яго Аспас придумал лайфхак, как не отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек. Нужно просто получить карточку после травмы!

В матче 16-го тура Ла Лиги против «Валенсии» Аспас получил травму в момент забитого им же мяча. Перед встречей у Яго уже накопилось четыре предупреждения. Аспас понял, что следующую игру он, скорее всего, пропустит из-за травмы, а потому снял футболку и получил пятую карточку. Нападающий дисквалифицирован на матч с «Эльче» – заодно подлечится.

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