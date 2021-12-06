Нападающий «Сельты» Яго Аспас придумал лайфхак, как не отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек. Нужно просто получить карточку после травмы!
В матче 16-го тура Ла Лиги против «Валенсии» Аспас получил травму в момент забитого им же мяча. Перед встречей у Яго уже накопилось четыре предупреждения. Аспас понял, что следующую игру он, скорее всего, пропустит из-за травмы, а потому снял футболку и получил пятую карточку. Нападающий дисквалифицирован на матч с «Эльче» – заодно подлечится.
Ad
В параллельном матче чемпионата Испании «Вильярреал» играл «Севильей» – гляньте, как жутко промахнулся с двух метров Морено. Во дворе за такое прибили бы.
Чемпионат Испании
У Аспаса родилась дочь – он всю ночь провел в больнице, а к вечеру вонзил хет-трик «Эйбару»
3 сентября вышли последние серии «Бумажного дома», любимого сериала звезд Ла Лиги. Там куча футбольных отсылок.
Товарищеские матчи
7 жестких роликов 18+, на которых испанцы измываются над Аргентиной без Месси
Чемпионат Испании
Аспас: «Я всегда хотел быть Мостовым»
Related Matches
Сельта
1
2
Валенсия
Реклама
Ad
Реклама
Ad