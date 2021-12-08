«Реал» построит подземную теплицу для хранения газона на «Сантьяго Бернабеу». Конструкция позволит убирать газон и хранить его в оптимальных для проведения футбольных матчей условиях.
Как сообщает официальный сайт «Реала», для воплощения проекта в жизнь мадридский клуб взял кредит на сумму в 225 миллионов евро и сроком на 27 лет с процентной ставкой 1,53%. Кредит потребовался, потому что работы по постройке подземной теплицы изначально не были включены в проект реконструкции стадиона.
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Стадион «Реала» здорово преобразится после реконструкции. На «Сантьяго Бернабеу» появятся корт, баскетбольная площадка, киберспортивная зона и много чего еще.
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