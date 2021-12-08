Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.
Агенты португальца изучают различные варианты для 22-летнего игрока и хотят убедить руководство мадридского клуба отпустить Феликса в ближайшее трансферное окно или летом 2022-го. По информации Cadena SER, в переходе Феликса заинтересованы сразу четыре клуба АПЛ. Запрос по трансферу футболиста сделали «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ньюкасл». Самое выгодное предложение сделало руководство «сорок», но такой вариант нравится Феликсу меньше всего.
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«Атлетико» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов. А кто еще? В 1/8 финала ЛЧ уже точно сыграют 12 команд.
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Если вам кажется, что «Атлетико» тратит намного скромнее, чем «Барса» и «Реал», то это не совсем так. За последние 10 лет накопилась титаническая сумма.
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