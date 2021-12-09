Нападающая испанского клуба «Эспаньол» и сборной России Надежда Карпова разместила в тиктоке неожиданное видео. Под легкую музыку футболистка целуется и обнимается с подругой.
Ранее на прямой вопрос, лесбиянка ли она, Надежда отвечала: «Нет. И никогда не была. Почему это так всем интересно? Что за уловки? В России очень любят темы про деньги и личную жизнь, или это повсюду так?»
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Источник – Тикток Надежды
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