Нападающая испанского клуба «Эспаньол» и сборной России Надежда Карпова разместила в тиктоке неожиданное видео. Под легкую музыку футболистка целуется и обнимается с подругой.

Ранее на прямой вопрос, лесбиянка ли она, Надежда отвечала: «Нет. И никогда не была. Почему это так всем интересно? Что за уловки? В России очень любят темы про деньги и личную жизнь, или это повсюду так?»

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