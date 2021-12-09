Пребывание Эдена Азара в «Реале» до сих пор было трудным. С момента заключения сделки на сумму более 130 миллионов евро в 2019 году он так и не оправдал ожиданий. Частично из-за травм, но, даже когда нападающий был готов играть, он не впечатлял своими действиями на поле руководство клуба.

В этом году Азару исполнилось 30 лет, а «Реал Мадрид» находится в не самой простой финансовой ситуации и желает сократить убытки. Поэтому рассматривается вариант отправить Эдена обратно в «Челси» по сниженной цене в 27 миллионов евро. Это очень маленькая сумма по сравнению с той, что была заплачена в 2019-м, однако остается неизвестным, должны ли по-прежнему испанцы «Челси» какие-либо деньги за форварда.

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Источник – The Transfer Exchange Show.

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