В индийском штате Ассам нашли лимитированные часы легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Hublot Big Bang стоимостью 23 тысяч евро (почти 2 млн рублей) пропали в Дубаи.

Первым о новости сообщил министр Ассама Химанта Бисва Сарма. «В рамках международного сотрудничества полиция Ассама координировала действия с полицией Дубаи через индийское федеральное агентство LEA, чтобы вернуть наследие – часы Hublot, принадлежавшие легендарному Диего Марадоне. Арестован некий Вазид Хусейн, ведутся следственные работы», – написал он в твиттере.

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По сообщению полиции Ассама, Вазид Хусейн работал в Дубае и недавно вернулся в Индию. Часы были личной собственностью Марадоны, они хранились вместе с другими вещами в сейфе. По данным полиции, Вазид Хусейн работал охранником в частной компании, которая охраняла вещи Марадоны. В августе он попросил разрешения вернуться в Индию из-за болезни отца.

Марадону видели в часах Hublot Big Bang во время чемпионата мира по футболу-2010, когда Hublot выпустила ограниченную серию Maradona Big Bang Chronograph. На задней стороне корпуса Hublot Big Bang Maradona выгравирована его фотография. Часы выпустили ограниченным тиражом всего в 250 экземпляров. Их быстро раскупили во время ЧМ-2010.

Диего Марадона фанател от тенниса и даже приезжал в Москву на Кубок Дэвиса . Бывший футболист скрывался от фанатов и жал руку Сафину.

Источник: NDTV.com.

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