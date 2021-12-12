Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что мог перейти в мадридский «Реал».
«Когда мне было 15 лет, «Реал» пригласил меня на просмотр. Но в тот день был сильный снегопад, поэтому просмотр пришлось отложить. На следующий день я провел легкую тренировку в молодежной команде категории «Кадете А». Этого хватило, чтобы составить обо мне представление, и мне пришлось вернуться в «Тенерифе».
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Однако я бы не отказался от перехода «Реал». Необходимо использовать возможности, какими бы они ни были. В конце концов, это они не захотели подписывать меня. Ничего не проходит даром, ведь у меня появился второй шанс попасть в клуб в моей жизни», – сказал Педри.
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Источник: Antena3Deportes
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