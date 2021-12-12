Диего Симеоне не знает границ технической зоны. С каждый попыткой «Атлетико» навязать высокий прессинг аргентинец двигался ближе к игрокам, будто подталкивал к агрессии. Тренер понимал: команде не хватало мелочей. Гости привезли качественную тактику, но уступили в дерби.

До первого гола «Атлетико» оборонялся в среднем блоке. Команда Симеоне строилась по схеме 4-4-2 и ограничивала позиционные атаки «Реала». За стартовые 15 минут игроки Карло Анчелотти ни разу не пробили по воротам и выдали лишь одно действие в чужой штрафной – речь о скидке Эдера Милитао после углового на 11-й минуте.

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Очертания схемы 4-4-2 в позиционной защите «Атлетико» Фото: Other Agency

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Особое внимание Симеоне уделил Винисиусу. Против бразильца лично действовал Маркос Льоренте. Иногда крайку помогал Анхель Корреа: аргентинец смещался поглубже и либо отбивался в широкой зоне, либо страховал полуфланг. Вместе футболисты «Атлетико» сковали чужую звезду. Вингер хозяев выдал лишь одну удачную обводку из шести и шесть раз потерял мяч (больше всех в команде).

После гола Карима Бензема «Атлетико» включил прессинг. Давление команды строилось по схеме 4-3-3. Полузащитники и форварды Симеоне действовали так, чтобы загнать «Реал» во фланг, склонить к длинной передаче или потере.

Блок 3-3 в прессинге «Атлетико». Игроки Симеоне выжимают соперников во фланг: Кунья забегает сбоку, Корреа готовится вступить в давление ближе к краю Фото: Eurosport

Несмотря на смену подхода, «Атлетико» сохранил качество. После гола Бензема «Реал» 13 раз потерял мяч на домашней половине – соперник допустил лишь две ошибки. На 35-й минуте успешное высокое единоборство принесло гостям штрафной, в рамках которого Антуан Гризманн попал в девятку – потащил Тибо Куртуа. Давление Симеоне работало не хуже аккуратной обороны.

Оба гола «Реала» пришли из переходных фаз. В первом случае атаку запустил перехват Луки Модрича в средней линии. «Атлетико» не успел выстроить защиту, как Винисиус оказался в правом полуфланге и удачно прострелил на Бензема. Удар Карима вышел идеальным: быстрым, сильным и против хода Яна Облака.

Игроки «Атлетико» экстренно возвращались в защиту, пока Винисиус получал мяч в правом полуфланге перед пасом на Бензема Фото: Other Agency

Перед вторым голом «Реал» неожиданно выскочил из-под прессинга. Помог длинный пас, который доставил мяч в финальную треть. «Атлетико» вновь не восстановил оборону, как Винисиус покатил на Марко Асенсио. На 48-й минуте испанец принял мяч от бразильца в штрафной и зря прождал с ударом. На 57-й пробил не хуже Бензема.

«Атлетико» вновь не успевает вернуться в защиту, из-за чего Асенсио остается без прикрытия Фото: Other Agency

Итог – «Атлетико» выстроил более качественную тактику, но «Реал» подловил оппонента на переходных фазах. Команда Анчелотти воспользовалась редкими случаями, когда соперник не успевал построить защиту. Получилось благодаря звездам.

Стиль Анчелотти состоит в личной работе с топ-игроками. Карло редко вгоняет крупных футболистов в тактические рамки. Свободолюбие итальянца – одна из причин, по которой в сезоне-2021/22 вырос Винисиус. В мадридском дерби бразилец наряду с другими звездами «Реала» отплатил коучу за доверие.

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