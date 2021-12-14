13 декабря президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с агентом Мино Райолой в итальянском Турине, куда он прибыл для вручения приза Golden Boy полузащитнику Педри.

Одной из целей встречи был возможный переход форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

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Чемпионат Германии Райола объяснил слова об уходе Холанна летом 2022-го 12/12/2021 В 09:09

Президент «Барселоны» пытался снизить сумму агентской комиссии за трансфер, а также рассказал, что Холанн станет важной фигурой в новом проекте главного тренера Хави в случае перехода. Кроме того, стороны также обсудили защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи.

Источник – Mundo Deportivo.

Чемпионат Германии Райола заявил, что Холанн уйдет из «Боруссии» летом. И назвал 4 клуба 10/12/2021 В 11:51