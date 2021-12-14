Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Барселону». Каталонцы планируют зимой приобрести футболиста в линию атаки.

«Барселоне» срочно нужен нападающий, и совет директоров готов пойти на уступки Хави в этом вопросе, несмотря на финансовые ограничения. Помимо Обамеянга, в сферу интересов «Барсы» входит Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед».

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В Каталонии следят за ситуацией вокруг габонца, которого лишили капитанской повязки в «Арсенале» за недисциплинированное поведение. Пока непонятно, готовы ли в «Барселоне» осилить запросы Обамеянга по заработной плате, но игрок сборной Габона не желает идти на понижение.

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Отмечается, что возможен обмен Обамеянга на Усмана Дембеле: оба зарабатывают почти 300 тысяч евро в неделю. Предполагается, что габонец получает на 30-60 тысяч больше. Кавани может оказаться более легкой сделкой для «Барселоны», особенно с учетом избытка нападающих в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: The Independent.

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