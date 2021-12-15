Ла Лига с середины нулевых превратилась в изнуряющий марафон между двумя противниками. «Реал» и «Барселона» оккупировали первые строчки и решали судьбу чемпионства в личных встречах. Победитель Класико практически гарантировал лидерство, ведь остальные соперники почти не вмешивались в разборки грандов, которые не подпускали к трофею выскочек вроде «Валенсии» или «Депортиво». Но в сезоне-2006/07 незаметный «Эспаньол» лишил «сине-гранатовых» титула в предпоследнем туре.

К розыгрышу-2006/07 главные претенденты на золото Ла Лиги подходили в разных состояниях. «Барса» под руководством Франка Райкарда становилась одной из лучших команд Европы: каталонцы забрали два чемпионства подряд и только что выиграли Лигу чемпионов. Праймовые Роналдиньо, Деку, Самюэль Это'О и молодой Лео Месси творили магию в атаке и разносили в пыль любую оборону. «Барса» дважды подряд забивала больше всех в чемпионате, а в победном розыгрыше ЛЧ наклепала 24 мяча.

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«Когда играешь с Роналдиньо и видишь, что он делает с мячом, то уже ничему не удивляешься. На днях он заставит мяч заговорить. Он из тех игроков, которые заставляют всю команду играть лучше. Если я буду правильно передвигаться, он всегда поделится мячом», – восхищался партнером Эйдур Гудьонсен.

«Реал» же просидел без чемпионства три года подряд, за которые выиграл только Кубок Испании. В развивающемся кризисе вину взял президент Флорентино Перес, который в феврале 2006-го после стыдного вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Арсенала» подал в отставку. Уход Фло и все, что он сделал для клуба, очернили слитые аудиозаписи, на которых президент грязно отзывается о футболистах «Мадрида».

«Он [Икер Касильяс] не вратарь «Реала», что вы хотите, чтобы я вам сказал? Нет. Это большой провал. Его так обожают, хотят с ним поговорить и сильно его защищают. Но это одна из самых больших афер в истории клуба. Вторая – Рауль. Две великие аферы «Мадрида»: сначала Рауль, потом Касильяс. Рауль плохой, он считает, что клуб – его. Он использует все для личной выгоды. Он виновник того, что у «Мадрида» все плохо. Я собираюсь покончить с «Реалом». Рауль плохой человек, он разрушает «Мадрид», – полыхал Перес.

Помимо президента, сменился и главный тренер: Фабио Капелло летом 2006-го прервал серию из ноунеймов, которые соревновались, кто меньше проработает на «Сантьяго Бернабеу». Предшественник итальянца Хуан Рамон Лопес Каро задержался на шесть месяцев. Разбитые мадридцы подходили к новой гонке в подавленном состоянии, но летом взбодрились несколькими топовыми трансферами. Даже без гениального менеджера Переса мадридцы за недорого выцепили Фабио Каннаваро, Мамаду Диарра и Руда ван Нистелроя. Троица тут же залетела в основу, а голландец стал одной из ключевых фигур в сражении с «Барселоной».

Каталонцы мощно начали и уже к четвертому туру расположились на первой строчке. Команда снова много забивала и в первые три тура оформила два разгрома – 3:0 прилетело «Расингу» и «Осасуне». 19-летний Лионель Месси получал все больше игрового времени и начал приносить пользу: в первых двух турах отметился голами. Проспект появлялся еще в прошлом сезоне, но играл редко из-за травм. Сезон-2006/07 стал прорывным для будущего рекордсмена «Золотого мяча».

Лионель Месси в Класико 2007 года Фото: Getty Images

«Реал» стартовал тяжелее. Пока «Барса» отрывалась от конкурентов, мадридцы теряли очки с андердогами. Нулевая ничья с «Вильярреалом» в первом туре только подтвердила наличие проблем в клубе. Капитан «Реала» Рауль практически не забивал (семь голов за сезон), второй топ-форвард Роналдо (1 мяч за полгода) вылетел из основы из-за проблем с набором формы и уже зимой отправился толстеть в «Милан».

«Послушайте, тогда Роналдо весил 96 килограммов. Я спросил его: «Сколько ты весил, когда выиграл чемпионат мира в 2002 году?» Он ответил: «84 килограмма». Я предложил ему снизить вес хотя бы до 90, но он не мог. Но когда меня спрашивают, кто лучший игрок, которого я тренировал, всегда отвечаю Роналдо. Он был невероятным – безжалостным перед воротами. Он и Марко ван Бастен», – объяснял Капелло.

«Барса» спокойно убегала от преследователей на первой строчке, за ней неожиданно вцепилась только «Севилья». Андалусийцев подстегивал набравший шикарную форму Фредерик Кануте: малиец по итогу сезона с 21 забитым (только один с пенальти) стал третьим бомбардиром Ла Лиги. Но «Севилья» не выдержала темпа и вместе с Кануте осталась третьей.

«Реал» расхлябано пробирался от тура к туру, часто терял очки в неочевидных матчах: в первом круге проиграл «Хетафе», «Сельте», «Депортиво», «Рекреативо», «Севилье» и с большим трудом выжимал победы. В первых 19 турах мадридцы пять из 12 выигранных матчей закончили с минимальным преимуществом 1:0. Прохудившееся нападение не сильно прокачал и летний новичок Ван Нистерлой. Голландец мог выстрелить покером или хет-триком, а потом отмалчиваться несколько туров подряд.

Капелло постоянно прилетало за вялую игру в атаке, которая к тому же не всегда приносила результат. Первый круг «Мадрид» закончил с 29 забитыми, каталонцы же настреляли 40 банок и подошли к зиме на первом месте. «Бланкос» скрючились между третьей и четвертой строчкой, за которые упорно бились с «Валенсией» и «Сарагосой».

Фабио Капелло в 2007 году Фото: Getty Images

Зимой «Барселона» могла убежать от главного преследователя. Мадридцы в промежуток с конца декабря по начало февраля проиграли пять из восьми матчей. Три остальные выиграли, но с огромным трудом – выковали по 1:0 с «Эспаньолом», «Сарагосой» и «Мальоркой». «Барселона» не воспользовалась ужасной формой конкурента и сама потеряла очки, хотя и удержалась на верхушке таблицы. Январская серия из четырех игр без побед (три ничьих и одно поражение) не позволила каталонцам улететь от главного соперника. Кризисные отрезки не позволили оторваться ни одной из команд, поэтому борьба за чемпионство сосредоточилась в Класико.

Зимний кризис по-разному повлиял на команды. «Реал» после удручающей серии до конца сезона проиграл лишь один раз за 17 матчей, 11 из которых закончились победами. «Барса» же наоборот продолжила раскидываться очками и переняла скучную манеру мадридцев. Травмы Месси и Это’О подкосили атакующую мощь каталонцев. К тому же Райкард выпускал из-под контроля перестройку, которую начал летом, и терял контроль над игроками. Проблемы второго круга анонсировали глубокий кризис, в который «сине-гранатовые» впали в следующем сезоне.

При этом «Барселона» продолжала лидировать, хотя «Мадрид» медленно отыгрывал преимущество, которое еще в 25-м туре составляло комфортные шесть очков. 34-й тур стал последним, который «сине-гранатовые» провели в качестве лидера. Ничья с «Бетисом» смахнула команду Франка Райкарда с вершины таблицы, выигравший у «Эспаньола» «Реал» впервые в сезоне вскарабкался на первое место. В игре с «попугаями» мадридцы устроили самый крутой камбэк в сезоне: после первого тайма проигрывали 1:3, но выгрызли победу 4:3 с победным мячом 19-летнего Гонсало Игуаина на 89-й минуте.

Поражение «Реалу» стало первой игрой, в которой «Эспаньол» вмешался в чемпионскую гонку. Вторая случилась всего через два тура – в 37-й предпоследний игровой день. «Попугаи» в выездном каталонском дерби выцепили ничью 2:2 и не позволили «Барселоне» вернуться на первую строчку. Андердог спасся от поражения на 90-й минуте: Рауль Тамудо вонзил 14-й мяч в сезоне и лишил каталонцев чемпионства. «Реал» тоже потерял очки – сыграл вничью с «Сарагосой» (2:2), причем сам спасся от поражения на 89-й минуте – отличился Ван Нистерлой.

Руд ван Нистерлой в матче с «Эспаньолом» Фото: Getty Images

После 37-го тура вся Испания говорила о 18 секундах, которые решили чемпионскую гонку. Конкуренты на золото играли параллельно, и на 89-й минуте и 30-й секунде обеих игр каталонцы опережали «Реал» на три очка, ведь вели у «Эспаньола» 2:1. Мадридцы же проигрывали «Сарагосе» с зеркальным счетом, но за 18 секунд в обеих играх счет стал ничейным. Ван Нистерлой сравнял и тут же понесся с мячом на середину, чтобы успеть забить еще один. Но уже в центре поля он понял, что непрекращающийся рев трибун обращен не к его голу. На табло загорелся ничейный результат матча «Барселоны». Команды получили по одному очку, но по личным встречам перед последним туром вперед вырвался «Мадрид». «Кто-то там явно любит нас», – говорил Дэвид Бэкхем после ничьей «Эспаньола».

Перед и во время последнего тура сезона вся Испания будто загустела в ожидании результата изнурительной гонки. «Реал» завершал сезон домашним матчем с «Мальоркой», и на трибунах ожидали только победы. Благодарные мадридисты вывешивали флаги «Эспаньола», без которого борьба бы закончилась в прошлом туре. Матч привлек не только обычных болельщиков, но и звезд не из мира футбола. В тот день «Сантьяго Бернабеу» посетили Том Круз и Рафаэль Надаль, ведь все понимали, что судьба чемпионства решится в Мадриде.

Для победы мадридцам снова пришлось отыгрываться: «Мальорка» вышла вперед уже на 17-й минуте и сохраняла минимальный перевес более часа игры. «Бланкос» вырывали победу огромными усилиями: сразу несколько игроков травмировалось по ходу матча. Ван Нистелрой на 33-й минуте повредил подколенное сухожилие и отправился на скамейку, где нервничал до самого финального свистка. Бэкхему досталось во втором тайме, и он на 66-й минуте заменился на Хосе Антонио Рейеса.

Летний новичок Рейес весь сезон служил затычкой и только подменял более звездных партнеров. Но в решающий момент именно он вонзил дубль, который принес мадридцам первое за четыре года золото. «Я не мог о таком и мечтать. В течение шести последних месяцев мы только и говорили о чемпионстве. Мы заслужили его сегодня вечером. Это невероятный опыт. Все, что я сейчас помню – великие вещи. Победа усыпляет все неудачи», – кайфовал Бэкхем.

В последнем туре «Реал» и «Барса» победили и по итогу 38 туров набрали одинаково очков – по 76, но чемпионство присудили мадридцам. Команда Капелло имела преимущество в личных встречах. Класико закончились победой «бланкос» 2:0 и зажигательной ничьей 3:3, в которой хет-трик вложил Месси. Тут и вспомнилась драматично упущенная победа с «Эспаньолом» за тур до конца.

Фабио Капелло не оставили в клубе даже после долгожданной победы в Ла Лиге и уволили из-за слишком скучного футбола. Тренер не сильно расстроился. «Вокруг и внутри команды постоянно крутилось много слов, но не было тяжелой работы. Мы обладали хорошими игроками, но у них не было связи между собой. С ними трудно справляться, ведь они создавали фракции», – жаловался дон Фабио.

В руководстве тоже не впечатлились работой тренера, которого чуть меньше года назад взяли на трехлетний контракт. Слухи о его увольнении появлялись еще кризисной зимой, но воплотились за два года до окончания соглашения. «Трудное, но единодушное решение, которое основывалось на предоставленном мною совету директоров отчете. Мы не думаем, что Капелло – человек, который поведет «Реал» в будущее. В клубе оценили его результаты и завоеванный титул, он работал под огромным давлением и многого добился. Но нам нужно больше, чем дал Фабио. Нам нужны люди, которые принесут не только результат», – объяснился спортивный директор Предраг Миятович.

В битве «Реала» и «Барселоны» решающую роль сыграла мелочь – статистика личных встреч. Но еще более незаметный клуб «Эспаньол» решил чемпионскую гонку в последних пяти турах. «Попугаи» подарили очко «Реалу» и отняли два у «Барселоны». Если бы не голы на последних секундах в этих играх, решение о чемпионе не дошло до изучения результатов Класико.

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