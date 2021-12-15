Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, организованной клубом. Футболист не сможет продолжать из-за проблем с сердцем.
«Здоровье на первом месте. Медицинский персонал посоветовал мне прекратить играть, поэтому я покидаю «Барселону» и ухожу из профессионального футбола», – сказал игрок, не сдерживая слез.
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Последний матч 33-летнего Агуэро состоялся 30 октября – он не смог завершить встречу против «Алавеса». Помимо «Барсы», футболист выступал за «Индепендьенте», «Атлетико» и «Манчестер Сити», а также представлял сборную Аргентины.
Среди клубных титулов – Лига Европы и Суперкубок УЕФА, пять чемпионств в АПЛ, шесть побед в Кубке английской лиги, одна – в Кубке Англии, три – в Суперкубке Англии. Со сборной Серхио выиграл Олимпиаду-2008 и Кубок Америки-2021.
Вспомни, как развивалась битва за титул в 2007-м – «Барсу» подставили соседи из «Эспаньола», и «Реал» взял чемпионство в нереальной концовке.
Педри, один из главных футболистов нынешней «Барселоны», признался, что не отказался бы от перехода в «Реал».
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