Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, организованной клубом. Футболист не сможет продолжать из-за проблем с сердцем.

«Здоровье на первом месте. Медицинский персонал посоветовал мне прекратить играть, поэтому я покидаю «Барселону» и ухожу из профессионального футбола», – сказал игрок, не сдерживая слез.

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Последний матч 33-летнего Агуэро состоялся 30 октября – он не смог завершить встречу против «Алавеса». Помимо «Барсы», футболист выступал за «Индепендьенте», «Атлетико» и «Манчестер Сити», а также представлял сборную Аргентины.

Среди клубных титулов – Лига Европы и Суперкубок УЕФА, пять чемпионств в АПЛ, шесть побед в Кубке английской лиги, одна – в Кубке Англии, три – в Суперкубке Англии. Со сборной Серхио выиграл Олимпиаду-2008 и Кубок Америки-2021.

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