Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном переходе в каталонский клуб норвежского нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.
«Холанн – это гипотезы. «Барселоне» следует проявлять внимание на всех рынках. Это правда, что нам нужно усиление, но посмотрим, что будет дальше», – заявил Хави.
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Статистика 21-летнего Холанна в сезоне-2021/22 – 17+5 в 14 матчах.
Чемпионат Испании
Лапорта обсудил трансфер Холанна на встрече с Райолой
Ранее появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с агентом Эрлинга Холанна Мино Райолой в итальянском Турине, чтобы обсудить детали возможного трансфера.
Также известно, что «Барселона» может обменять Усмана Дембеле на Пьер-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».
Источник – Marca.
Чемпионат Германии
Райола объяснил слова об уходе Холанна летом 2022-го
Чемпионат Германии
Райола заявил, что Холанн уйдет из «Боруссии» летом. И назвал 4 клуба
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