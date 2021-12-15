Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном переходе в каталонский клуб норвежского нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Холанн – это гипотезы. «Барселоне» следует проявлять внимание на всех рынках. Это правда, что нам нужно усиление, но посмотрим, что будет дальше», – заявил Хави.

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Статистика 21-летнего Холанна в сезоне-2021/22 – 17+5 в 14 матчах.

Чемпионат Испании Лапорта обсудил трансфер Холанна на встрече с Райолой 20 ЧАСОВ НАЗАД

Источник – Marca.

Чемпионат Германии Райола объяснил слова об уходе Холанна летом 2022-го 12/12/2021 В 09:09