Уго Льорис

Уго Льорис Фото: Getty Images

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Француз Уго Льорис доставал мяч из сетки ворот 11 раз в 15 матчах, когда в составе соперников играл Серхио Агуэро. Тот, в свою очередь, выходил в цветах двух команд.

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Асмир Бегович

Асмир Бегович Фото: Getty Images

Босниец Асмир Бегович не сумел парировать 11 ударов Куна в 10 матчах, проведенных против «Ман Сити» и сборной Аргентины.

Тим Крул

Тим Крул Фото: Getty Images

Нидерландец Тим Крул сыграл восемь игр против «Ман Сити» и пропустил от Куна 11 мячей.

Петр Чех

Петр Чех Фото: Getty Images

Чешский голкипер Петр Чех защищал ворота в 15 встречах против Агуэро – не спас после восьми ударов.

Давид де Хеа

Давид де Хеа Фото: Getty Images

Испанец Давид де Хеа не смог спасти ворота после восьми ударов Серхио в 15 сыгранных против его команды встречах.

Виктор Вальдес

Виктор Вальдес Фото: Getty Images

Еще один испанец – Виктор Вальдес – также не смог отбить восемь мячей. Но на это потребовалось 13 матчей против трех команд, за которые сражался Агуэро.

Бен Фостер

Бен Фостер Фото: Getty Images

Англичанин Бен Фостер не справился с восемью ударами Серхио в 13 играх против «Ман Сити».

Брэд Гузан

Брэд Гузан Фото: Getty Images

Американец польского происхождения Брэд Гузан пропустил восемь мячей после атак Агуэро в шести играх против «Сити».

Даниэль Арансубия

Даниэль Арансубия Фото: Getty Images

Испанский голкипер Даниэль Арансубия провел восемь матчей против «Атлетико», в составе которой выступал Серхио, пропустив семь мячей.

Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев Фото: Getty Images

Замыкает десятку пострадавших от Агуэро российский вратарь Игорь Акинфеев – ему Серхио забил семь мячей в шести матчах за «Сити» и сборную Аргентины.

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