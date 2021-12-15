Уго Льорис
Уго Льорис
Фото: Getty Images
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Француз Уго Льорис доставал мяч из сетки ворот 11 раз в 15 матчах, когда в составе соперников играл Серхио Агуэро. Тот, в свою очередь, выходил в цветах двух команд.
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Агуэро объявил о завершении карьеры и не сдержал слез
Асмир Бегович
Асмир Бегович
Фото: Getty Images
Босниец Асмир Бегович не сумел парировать 11 ударов Куна в 10 матчах, проведенных против «Ман Сити» и сборной Аргентины.
Тим Крул
Тим Крул
Фото: Getty Images
Нидерландец Тим Крул сыграл восемь игр против «Ман Сити» и пропустил от Куна 11 мячей.
Петр Чех
Петр Чех
Фото: Getty Images
Чешский голкипер Петр Чех защищал ворота в 15 встречах против Агуэро – не спас после восьми ударов.
Давид де Хеа
Давид де Хеа
Фото: Getty Images
Испанец Давид де Хеа не смог спасти ворота после восьми ударов Серхио в 15 сыгранных против его команды встречах.
Виктор Вальдес
Виктор Вальдес
Фото: Getty Images
Еще один испанец – Виктор Вальдес – также не смог отбить восемь мячей. Но на это потребовалось 13 матчей против трех команд, за которые сражался Агуэро.
Бен Фостер
Бен Фостер
Фото: Getty Images
Англичанин Бен Фостер не справился с восемью ударами Серхио в 13 играх против «Ман Сити».
Брэд Гузан
Брэд Гузан
Фото: Getty Images
Американец польского происхождения Брэд Гузан пропустил восемь мячей после атак Агуэро в шести играх против «Сити».
Даниэль Арансубия
Даниэль Арансубия
Фото: Getty Images
Испанский голкипер Даниэль Арансубия провел восемь матчей против «Атлетико», в составе которой выступал Серхио, пропустив семь мячей.
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев
Фото: Getty Images
Замыкает десятку пострадавших от Агуэро российский вратарь Игорь Акинфеев – ему Серхио забил семь мячей в шести матчах за «Сити» и сборную Аргентины.
Легендарный Серхио не сдержал слез при завершении карьеры. Очень грустные кадры.
Агуэро завершил славную карьеру из-за проблем с сердцем. Подробности проблем Куна.
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