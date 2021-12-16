Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро, 15 декабря объявивший о завершении карьеры из-за проблем с сердцем, расторг контракт с командой. Он принял во внимание сложное финансовое положение клуба, поэтому отказался от части зарплаты, положенной ему по контракту.
Аргентинский нападающий решил не требовать вознаграждение, предписанное за второй год контракта с «Барсой», а также часть зарплаты нынешнего сезона, потому что успел сыграть лишь пять с игр момента своего перехода летом 2021 года.
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Источник – Diario Sport.
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