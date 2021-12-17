10-е место, Фелипе

«Атлетико Мадрид», 9 млн евро

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Фелипе, «Атлетико Мадрид» Фото: Getty Images

Чемпионат Испании Агуэро отказался от части зарплаты из-за проблем «Барселоны» 13 ЧАСОВ НАЗАД

Бразилец не является основным в Мадриде, на поле в этом сезоне он провел примерно половину от возможных игровых минут. В октябре «Атлетико» уже предлагал защитнику новый контракт до 2024 года, но переподписания так и не произошло. Возможно, стороны не могут согласовать условия. Или Фелипе не устраивает положение в команде с точки зрения футбола и игрового времени, и он намерен покинуть клуб.

9-е место, Гарет Бэйл

«Реал Мадрид», 10 млн евро

Некогда самый дорогой игрок в истории занимает лишь девятую строчку в нашем списке. Мадридцы, очевидно, не рассчитывают на Гарета. В текущем сезоне он провел лишь три неполных игры за «Реал», в одной из которых отличился голом. Совершенно неясно, что будет с Гаретом. Его, конечно, могут куда-то забрать, но желания платить валлийцу огромную личку ни у кого не появится. Все еще возможен вариант с завершением карьеры, хотя агент игрока категорически это отрицает.

8-е место, Лука Модрич

«Реал Мадрид», 10 млн евро

Лука Модрич, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

36-летний хорват, похоже, в детстве упал в чан с эликсиром молодости. В своем возрасте Лука все еще является системообразующим игроком «Реала» Анчелотти. За 12 игр в этом розыгрыше Ла Лиги полузащитник четыре раза ассистировал партнерам. Скорее всего, «Мадрид» и Модрич продлят контракт еще на год. В ноябре AS писал, что Лука намерен заключить новое соглашение до 2023-го, отыграть на ЧМ-2022 в Катаре, а после задуматься о завершении карьеры.

7-е место, Энис Барди

«Леванте», 12 млн евро

Имя македонца непопулярно в европейском элитном футболе, но пару лет назад им, например, предметно интересовался московский «Спартак» и был готов отдать 13 млн евро. Сейчас договор игрока заканчивается, и сам «Леванте» имеет право оставить игрока в клубе при желании. В контракте есть опция продления клубом контракта на 2 года. Но македонец далеко не основной даже в последней команде Ла Лиги и пока еще стоит каких-то денег. Возможно, имеет смысл заняться продажей атакующего полузащитника зимой.

6-е место, Аднан Янузай

«Реал Сосьедад», 12 млн евро

Аднан Янузай, «Реал Сосьедад» Фото: Getty Images

«Уверен, Аднан станет звездой мирового футбола», – заявлял когда-то Дуайт Йорк. Игроком мирового масштаба бельгиец не стал, да и на уровне «Сосьедада» не феерит. В этом сезоне у него неплохая статистика в Лиге Европы (6 матчей, 1 гол, 2 ассиста), но в остальных 18 играх Аднан забил лишь однажды. Янузай – ценный актив для сан-себастьянцев, потому что относительно молод и еще представляет собой некоторую финансовую величину. Но это не значит, что у Аднана не получится уйти в «Наполи» или «Барселону». Оба клуба всерьез интересовались вингером.

5-е место, Серж Орье

«Вильярреал», 15 млн евро

Номинально свободным агентом станет и ивуарийский защитник Серж Орье. Правда, его предыдущий контракт был подписан по системе «1+2», поэтому, скорее всего, будет продлен. Орье разочаровывает в Испании – за девять неполных матчей он отдал лишь одну голевую передачу. Защитник получает всего 30% времени от возможных игровых минут. Да, ему мешают травмы. Но здорово, если Серж автоматически будет продлен клубом. Потому что больше он, видимо, никому не нужен. С 31 августа по 4 октября Орье уже находился без клуба после расторжения соглашения с «Тоттенхэмом» и до того, как его подобрал «Вильярреал».

4-е место, Иско

«Реал Мадрид», 15 млн евро

Многострадальный испанец наконец получит шанс уехать из Мадрида. В клубе Иско сообщили, что он может подыскивать себе новую команду уже зимой. Сам игрок давно рвется из «Реала», но такой возможности прежде не получал. Иско всего 29 лет, он еще может стать важным практически в любом клубе. На испанца претендуют «Арсенал», «Интер» и «Севилья». Ранее им интересовались «Юве» и «Барса».

3-е место, Серхи Роберто

«Барселона», 15 млн евро

Серхи Роберто, «Барселона» Фото: Getty Images

Серхи Роберто – воспитанник «Барселоны», а такими игроками в Каталонии не разбрасываются. В августе универсальный Серхи пошел на понижение зарплаты, показав «Барсе» свою лояльность. Клуб пока не ответил испанцу взаимностью – соглашение с игроком все еще не продлено.

Роберто мучается от мышечных травм, из-за которых пропускает много игр. В этом розыгрыше Ла Лиги он провел лишь девять неполных матчей, но успел забить два мяча и отдать голевую. «Барселона» должна пойти навстречу своему игроку.

2-е место, Луис Суарес

«Атлетико Мадрид», 15 млн евро

В прошлом сезоне именно Луис привел мадридцев к чемпионству. Вклад уругвайца был слишком велик, чтобы его игнорировать. Сейчас открыт вопрос о том, останется ли Суарес в «Атлетико». Нападающий пока не растерял результативность – в 16 играх Примеры он забил семь голов и отдал два ассиста. Но если Суарес перестанет забивать и отдавать, то «Атлетико» будет выгодно отпустить игрока, избавившись от обязанности платить ему большую зарплату. Вероятен вариант, при котором стороны все-таки продлят соглашение, но только на один сезон.

1-е место, Усман Дембеле

«Барселона», 50 млн евро

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Getty Images

Сага с контрактом Дембеле продолжается – клуб уверяет в переподписании, Лапорта сравнивает Усмана с Килианом Мбаппе, а потом «Барса» всем телом наваливается на игрока и выдвигает ультиматумы. Чем все это закончится – сложный вопрос. Дембеле не так много играет в этом сезоне, но желающих подписать его не убавляется. Вингера готовы приютить «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и даже «Бавария».

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