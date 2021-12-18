Времена, когда Месси и Роналду перестанут попадать в тройку, а затем и в десятку претендентов на «Золотой мяч», надвигаются со скоростью света. Главные звезды футбола последних 15 лет по-прежнему дико хороши и заслуженно собирают награды, но возраст совсем скоро откинет их на задний план и даст вдохнуть талантливой молодежи.
Примерный ближайший состав претендентов на желанный мячик ясен: Мбаппе и Холанн уже несколько сезонов будоражат фанатов классной игрой и нереальными голеадорскими способностями. Француз и норвежец готовы организовать новый противоборствующий тандем, как у Лео и Криша, но в мире есть футболист, который предотвратит очередное нудное двоевластие.
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Винисиус Жуниор, «Реал»
Фото: Getty Images
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«Реал» купил Винисиуса, когда ему было всего 16 лет. За бразильского Пиняева «бланкос» выложили немалые 45 млн евро и очень рисковали, потому что тот феерил только в местном чемпионате и мог банально растаять на фоне европейского футбола. Хотя шансов на такой исход было мало: парнишка начал в Бразилии мощнее Неймара и этим выписал себе билет в успешное будущее.
В Мадрид Жуниор переехал в 18 и за три года добился абсолютного прогресса. В первые сезоны вингер играл так, будто стеснялся новых партнеров и болельщиков. Плюс он не получал достаточной поддержки от Зидана – в Примере и Лиге чемпионов сезонов-2018/19 и 2019/20 суммарно отыграл 2645 минут. Зато в прошлом Вини провел на поле 2604 минуты, а за половину этого осилил уже 1900. Чувствуете, как выросла необходимость «Реала» в парне?
Винисиус Жуниор и Лука Модрич, «Реал»
Фото: Getty Images
Бразилец невероятно хорош и полезен. Он без шансов на возвращение выбил из состава дорогостоящего Азара и не видит других соперников на позицию, но, несмотря на отсутствие конкуренции, все равно продолжает совершенствоваться. Его сильная игра отражается не только на минутах, но и на других показателях: вингер забил 12 мячей в 23 матчах сезона (треть от всех голов в «Реале») и отдал 7 ассистов. От него исходит основная опасность: после его действий «Мадрид» наносит в среднем 4,28 удара за игру (Shot-Creating Actions), сам Вини атакует ворота не меньше двух раз (2,34) и минимум три раза успешно идет в дриблинг.
Что важнее всего в контексте «Золотого мяча» – Жуниор играет не только эффективно, но и максимально эффектно. В отличие от тех же Мбаппе и Холанна, которые в большинстве случаев подставляют ноги и другие части тела под мяч в штрафной, Винисиус действительно творит магию. Не зря в юности его сравнивали с Неймаром: достаточно посмотреть несколько видео с нарезками на ютьюбе, чтобы влюбиться в его воздушный и умный дриблинг. Обладатель «ЗМ» должен быть яркой личностью на поле, и в этом плане у бразильца отличное резюме.
Как показывает практика последних лет, результативной и красивой игры бывает достаточно, чтобы стать фаворитом на мячик. Но лучше перестраховаться и добавить в коллекцию трофеи. С этим у Винисиуса тоже в ближайшие годы проблем быть не должно. В «Реале» ему гарантированы борьба за кубки и зачастую – победы в турнирах. Но этим он вряд ли ограничится. Учитывая, что Неймар все чаще валяет дурака и рискует потерять статус лидера сборной, Винисиус с радостью перехватит у него эстафету. Очередное чемпионство Бразилии не оставит пиджакам из France Football выбора, кого короновать преемником Криша и Лео.
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