В 2022-м «Зенит» вернется в еврокубки матчами против «Бетиса». Питерцы не в первый раз попали на Мануэля Пеллегрини: в 2012-м команда с берегов Невы столкнулась с «Малагой». В первом туре Лиги чемпионов игроки Лучано Спалетти пострадали от дубля Иско и гола Хавьера Савиолы, спустя два месяца – дали камбэк с 0:2 благодаря Данни и Виктору Файзулину.

Одно очко в двух матчах – крепкий результат, учитывая будущие успехи «Малаги». В ЛЧ-2012/13 команда из Андалусии зашла в четвертьфинал, где уступила «Боруссии» из-за голов на 91-й и 93-й минутах. Дортмундцы заглянули в финал, где им не хватило сил на «Баварию», а бело-голубые испанцы остались самым важным и душевным проектом в карьере Пеллегрини.

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В 2010-м «Малагу» купил Абдулла бин Нассер Аль-Тани, член правящей династии Катара и один из директоров банка Doha. За полтора года новый владелец освежил тренерский штаб и выдал самую мощную закупку в клубной истории, но в 2012-м отстранился от проекта – настолько, что игрокам перестала прилетать зарплата. Пеллегрини оказался важным персонажем для каждого из этапов: сначала чилиец сменил Жезуалду Феррейру в роли коуча, затем рулил переходами, а в конце остался единственным мостиком между менеджментом и футболистами.

Как и любой богатый владелец, Аль-Тани представлял, что его команда будет играть в легкий и атакующий футбол. Пеллегрини не подвел: в праймовом сезоне-2011/12 «Малага» настреляла 54 гола, больше оказалось только у «Валенсии» (59), «Барселоны» (114) и «Реала» (121). «Хочу, чтобы команда владела мячом, не боялась ответственности, контролировала игру и была привлекательной. Такова общая идея, хотя нюансы могут меняться в зависимости от игроков», – объяснял Мануэль, как только устроился в клуб. В Андалусии чилиец мечтал о длительном проекте с личным руководством: пятью месяцами ранее тренер покинул «Реал», где тоталитарный Флорентино Перес закупал игроков без его ведома.

Мануэль Пеллегрини Фото: Getty Images

Сначала Пеллегрини исправил позицию, в которую «Малагу» загнал предыдущий тренер. После первых 15 туров Ла Лиги-2010/11 команда ползла в зоне вылета, но к концу кампании подтянулась на 11-ю строчку. Зимой в испанский клуб высадился десант новичков, среди которых оказался Энцо Мареска, будущий тренер резервистов «Сити». Именно Мануэль вдохновил полузащитника на карьеру коуча. «Однажды за будничным разговором Пеллегрини отметил, что из меня вышел бы неплохой тренер. Тогда и задумался о будущем в технической зоне. Мануэль помогал постоянно, даже когда работал в «Вест Хэме», – вспоминал итальянец в 2020-м.

Помимо Марески, «Малагу» укрепили Жулио Баптиста и Мартин Демичелис. В 2016-м бразилец назвал Пеллегрини лучшим из тренеров, с которыми работал, – в личном рейтинге страйкера Мануэль обошел даже Арсена Венгера. «Пеллегрини всегда предлагает команде четкий взгляд на игру. Он мыслит по-футбольному», – восхищался нападающий. Чилийца благодарил и Демичелис. После трехлетней паузы защитник вернулся в сборную Аргентины и поехал на ЧМ-2014. «Я обязан Пеллегрини. Сначала Мануэль пригласил меня в «Малагу», а позже и в «Манчестер Сити», – признавал центрдеф во время Мундиаля.

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Пеллегрини восторгались не только игроки, но и руководство. Спустя полгода после первой крупной закупки менеджмент провел еще одну, на 60 млн евро. «Малага» вышла на рынок за Жереми Тулаланом, Начо Монреалем, Иско, Хоакином и Рудом ван Нистелроем – с голландским бомбардиром Мануэль договаривался лично. Главное – за рекордные 21 млн евро Аль-Тани переманил Санти Касорлу, футболиста, с которым чилийский тренер работал в «Вильярреале».

Энтузиазм Пеллегрини, щедрость директоров и дерзкий состав подвели «Малагу» к первому в истории выходу в Лигу чемпионов. В 10 последних турах Ла Лиги команда выбила лишь пять побед, а в предпоследнем матче кампании уступила «Атлетико», главному конкуренту за место в элите. Спасла заключительная победа над хихонским «Спортингом» – андалусийцы обошли Диего Симеоне на два очка и проскочили в топ-4. «С «Малагой» я прошел от зоны вылета до Лиги чемпионов, самый эмоциональный путь в карьере», – ностальгировал Мануэль в 2018-м. Увы, успехи чилийца перечеркнуло одно лето.

Мануэль Пеллегрини Фото: Getty Images

«Малага» разложилась буквально за месяц:

Первым поводом для тревоги оказался уход Фернандо Йерро. Испанец работал спортивным директором и подозрительно быстро покинул команду после исторического успеха;

В июле несколько игроков «Малаги», включая Касорлу, Тулалана и Соломона Рондона, подали на клуб в суд из-за долгов по зарплате;

Вслед за футболистами по проекту Пеллегрини ударили конкуренты. «Вильярреал» и «Осасуна» заявили, что «Малага» задолжала выплаты по трансферам Касорлы и Монреаля. В общей сложности клуб не передал около 4,5 млн евро;

Наконец, над «Малагой» повисли слухи о продаже. В 2020-м испанский суд постановил: Аль-Тани использовал клубные деньги в личных целях, а еще отмывал через футбольные счета покупки дорогих машин и недвижимости. При первых проблемах и разбирательствах катарец охладел к проекту.

Клуб, которому Пеллегрини хотел посвятить «не полгода и не год», рассыпался за несколько мгновений. Представители «Малаги» объявили: без продаж команде не выжить. Так Рондон укатил в «Рубин», а самой обидной и символичной вышла продажа Касорлы. «Арсенал» предложил за испанца 20 млн евро. Мануэль назвал цену никчемной и добавил: «Такой трансфер подорвет стремление клуба биться в Лиге чемпионов». Итог – Санти уехал в Лондон за стартовую сумму переговоров.

Мануэль Пеллегрини и Санти Касорла Фото: Getty Images

«Малага» погрязла в публичных унижениях. Из-за финансовых проблем клубу закрыли доступ в еврокубки с сезона-2012/13. Команда держалась и побеждала: в конце августа подкошенные игроки Пеллегрини разбили «Панатинаикос», благодаря чему прошли в групповой этап ЛЧ.

В рамках кризиса Мануэль превратился в гаранта стабильности. Чилиец лично уговаривал игроков не разъезжаться. Диалог с тренером повлиял на Тулалана, который сомневался в финансах «Малаги» и искал клуб для трансфера. «Без Пеллегрини команда бы умерла, а футболисты – разбежались», – подчеркивал Жереми спустя три месяца.

Мануэль Пеллегрини Фото: Getty Images

Пеллегрини на фоне проблем только рос. «Малага» ворвалась в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, где, помимо «Зенита», разбила «Милан» с «Андерлехтом». В 1/8 от испанцев отлетел «Порту», а за несколько дней до первой четвертьфинальной игры с «Боруссией» Мануэль достиг 50-й победы у руля андалузского клуба.

Испанская пресса воспевала команду-выскочку. «Теперь в Италии знают: Малага предлагает не только море с пляжем, но и конкурентный футбол». «Малага» – всемогущая команда». «Никто не одолеет этих игроков, пока за ними стоит Пеллегрини». Вопреки ожиданиям медиа, дерзкий клуб остановила судейская ошибка.

«Малага» Фото: Getty Images

К 90-й минуте в Дортмунде «Малага» выходила в полуфинал ЛЧ. Судья набросил еще четыре – «Боруссия» включилась. На 91-й заброс в штрафную закончился скидкой Невена Суботича и отскоком мяча к Марко Ройсу – немец пробил в пустые ворота. Но главный эпизод прогремел на 92-й.

Роберт Левандовский отскочил вглубь и навесил в штрафную. Юлиан Шибер, после скидки которого «Боруссия» затолкнула мяч в ворота, встретил передачу в очевидном офсайде. Немецкая публика забылась, Юрген Клопп – тоже, а эпоха ВАР еще не наступила. Сказка «Малаги» подошла к концу.

Шибер принимает навес от Левандовского в офсайде Фото: Other Agency

Падение клуба совпало с личной трагедией Пеллегрини. За несколько дней до дортмундской игры из жизни ушел отец Мануэля. Тренер «Малаги» прилетел в Германию только в день матча – заметно позже игроков. «Мне было тяжело, но еще сложнее воспринималась судейская ошибка. Правда, по прилете в Испанию нас встретили три тысячи болельщиков, а спустя несколько дней весь стадион «Малаги» почтил память моего отца», – вспоминал тренер в колонке для The Coaches’ Voice.

Поражение в Дортмунде выбило из-под «Малаги» зыбкую основу, на которой команда дошла до четвертьфинала ЛЧ. Речь о тренерской работе Пеллегрини. Весной журналисты расплодили слухи о том, что к чилийцу присмотрелся «Манчестер Сити». В мае Мануэль подтвердил переезд. «У «Малаги» было прошлое без Мануэля Пеллегрини, и настанет будущее без Мануэля Пеллегрини. Все благодаря трибунам, которые подпитывают команду и в трудные, и в благоприятные времена», – закончил тренер на прощальной пресс-конференции.

Мануэль Пеллегрини Фото: Getty Images

Новости от Пеллегрини запустили свежий медиа-процесс. Сначала капитан «Малаги» Велигтон попрощался с чилийцем открытым письмом. «Не буду лгать, дон Мануэль, мы хотели бы работать с вами и дальше. Но вы объяснили команде, что уезжаете по неспортивным причинам – это успокаивает», – рассуждал защитник.

Вслед за Пеллегрини на выход из «Малаги» засмотрелся Иско. Главный талант команды мог отправиться в «Сити» вслед за тренером, которого называл «футбольным отцом». Итог – полузащитник оказался в «Реале». Помимо испанца, клуб покинули Тулалан, Хоакин, Баптиста и Демичелис.

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Несмотря на отъезд из клуба, Пеллегрини не потерял контакт с Малагой как с городом. В 2013-м местный мэр обещал, что переименует одну из улиц в честь чилийца. Получилось спустя пять лет. В 2021-м Мануэль провел в месте ностальгии летний месяц – обучал студентов на базе одного из университетов.

«Бетис»-2021 слегка напоминает старую «Малагу». Пеллегрини вновь возглавил крепкую испанскую команду, которая ищет славы в еврокубках. В составе севильцев тоже блистает несколько звезд – например, Эктор Бельерин и Набиль Фекир. Место нашлось даже для Хуанми, с которым Мануэль работал в Андалусии. Главное, чтобы «Зенит» не выдал 0:3 и 2:2, как было в 2012-м.

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